Das nächste Smartphone-Flaggschiff von OnePlus steht in den Startlöchern. Kommende Woche, am 14. April, will der aufstrebende Anbieter seine Modelle der OnePlus 8-Reihe in einem Online-Event präsentieren.

Wie gehabt gibt man im Vorfeld bereits einzelne Spezifikationen preis, um die Fans bei Laune zu halten. Zu verdauen gibt es zuletzt zwei gute Nachrichten – und eine schlechte.

Drahtloses Laden mit bis zu 30 Watt

Die angenehmen Neuigkeiten zuerst: Erstmals wird man ein Handy mit drahtloser Auflademöglichkeit anbieten. Das OnePlus 8 Pro, das wohl die maximale Ausbaustufe der Generation darstellen wird, kann ohne Kabel mit Strom versorgt werden. Veröffentlicht wurde eine einfache Skizze des entsprechenden Ladegeräts, das OnePlus auf den Markt bringen wird. Es soll das Handy mit einer Leistung von bis zu 30 Watt laden können und damit deutlich schneller den Akku befüllen können, als viele Konkurrenten. Konkret könne man das Telefon binnen 30 Minuten von null auf 50 Prozent Ladestand bringen.

Foto: OnePlus

Um die Wärmeentwicklung dabei in Grenzen zu halten, wird ein Lüfter in das Ladedock verbaut, der im Betrieb einen maximalen Schallpegel von 30 Dezibel erreichen kann – das entspricht in etwa der Lautstärke von Flüstern. Auch andere Handys sollen sich damit aufladen lassen, allerdings mit geringerer Leistung gemäß den Spezifikationen des gängigen Qi-Standards.

5G für alle Modelle, aber wohl höherer Preis

Eine weitere gute Nachricht, zumindest für alle, die in den nächsten Jahren den Schritt zu einem 5G-Angebot andenken, ist, dass alle neuen OnePlus-Handys den neuen Mobilfunkstandard unterstützen sollen. Man wolle hier "all in" gehen, erklärte Firmenchef Pete Lau gegenüber Cnet.

Ein Video, das ein auf Leaks basierendes Renderung des OnePlus 8 Pro zeigt. 91mobiles

Das dürfte sich aber auf den Preis der Handys auswirken. Konkrete Zahlen nannte Lau zwar nicht. Er sagte aber zu Business Insider, dass das teuerste OnePlus 8-Modell günstiger sein werde, als Samsungs leistbarstes 5G-Smartphone. Das war zum damaligen Zeitpunkt das Galaxy S20 5G um 999 Euro. Das lässt einen Spielraum von 240 Euro für das OnePlus 8 Pro im Vergleich mit seinem Vorgänger. Das 7T Pro kam hierzulande zum Nennpreis von 759 Euro auf den Markt. Die "McLaren"-Sonderedition lag um 100 Euro höher.

Vom "Flaggschiffkiller"-Terrain der frühen Generationen hat sich OnePlus schon seit geraumer Zeit entfernt. Hatte man das OnePlus One noch um weniger als 300 Euro angeboten, liegt der Einstiegspreis nun bei 600 Euro. Man hat sowohl featureseitig aufgerüstet, als auch die Preislücke gefüllt, die die Spitzenmodelle von Samsung und Co., die mittlerweile teils vierstellige Beträge kosten, hinterlassen haben. (gpi, 08.04.2020)