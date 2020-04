Als neue "Zeit"-Autorin bestätigt: Puls-24-Infochefin Corinna Milborn. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Nun ist es offiziell: Puls-24-Infochefin Corrina Milborn wird für die Wochenzeitung "Die Zeit" in Österreich künftig als Autorin tätig sein sowie öffentliche Veranstaltungen moderieren. Der STANDARD hatte bereits im Zusammenhang mit der langwierigen Suche nach einer neuen "Zeit"-Chefin oder einem -Chef berichtet, dass Milborn nebst ihrem TV-Job als Autorin im Gespräch war. Diese Position wurde nun am Mittwoch von der "Zeit" in einer Aussendung bestätigt.

Sie sei ein "Mega-Glückspilz", kommentierte Milborn ihre neue Zusammenarbeit auf Facebook. Die "Zeit" sei ihr "Gradmesser an journalistischer Qualität, Recherchetiefe und Lesegenuss", es sei ihr "eine riesige Ehre, als Autorin dazu beitragen zu können".

Milborn werde damit Teil des neuen Teams im Wiener "Zeit"-Büro und der "Zeit Österreich" mit ihren wöchentlich vier Seiten für die dortige Leserschaft, heißt es in der Aussendung der Wochenzeitung. Florian Gasser führe künftig das Team als Stellvertretender Büroleiter und berichte direkt an "Zeit"-Länderchef Patrik Schwarz, der die Seiten als Herausgeber verantwortet. (red, 8.4.2020)