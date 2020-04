Eine der wenigen verbliebenen AUA-Aufgaben ist die Lieferung von Schutzmasken.

Die Folgen der Corona-Pandemie haben die Flieger der internationalen Fluglinien auf den Boden gezwungen, die Austrian Airlines sind da keine Ausnahme. Die Tochter der deutschen Lufthansa, die im Vorjahr einen kleinen Gewinn von rund 19 Millionen Euro gemacht und knapp 15 Millionen Passagiere befördert hat, befindet sich in groben Turbulenzen und hat sich nun, wie berichtet, an den österreichischen Staat um Hilfe gewendet.

Geflogen wird bis auf Rückholflüge und Transportflüge für Schutzausrüstung derzeit nicht, und auch die Aussichten sind schlecht. Man rechnet, dass nach einer derzeit nicht absehbaren Wiederaufnahme des Flugverkehrs zunächst 25 Prozent des üblichen Niveaus erreicht werden, im kommenden Jahr dann die Hälfte und frühestens 2023 werde man das Vorkrisen-Niveau erreichen.

Erste Gespräche

Mutter Lufthansa hat sich an die deutsche Bundesregierung um finanzielle Unterstützung gewendet hat (dem Vernehmen nach geht es um bis zu zehn Milliarden Euro), in Wien gab es dieser Tage das erste Gespräch zwischen dem AUA-Management unter Alexis von Hoensbroech mit den Vertretern der staatlichen Covid-19-Finanzierungsagentur (Cofag), die für die staatlichen Finanzierungsmaßnahmen zuständig ist, Finanzministerium und Bundeskanzleramt sind involviert.

Die AUA wolle Staatshilfen, spreche mit dem Ministerium über die Einräumung von staatlich garantierten Krediten ebenso wie über Zuschüsse. Ihre rund 7000 Mitarbeiter hat die Airline bereits in Kurzarbeit geschickt, allerdings nur für einen Monat, bis 20. April. Am 14. April wird der Vorstand entscheiden, ob man die Verlängerung der staatlich geförderten Kurzarbeit beantragt, bis dahin wollen die Airliner schon wissen, wie ihnen die Republik unter die Arme greift.

Mehr Mittel benötigt als vorgesehen



Grundsätzlich sind die Hilfen mit 120 Millionen Euro je Unternehmen beschränkt, davon gibt es aber Ausnahmen. So wie sich die Lage darstellt, braucht das Unternehmen aber wesentlich mehr. Laut Informationen des STANDARD geht es um rund 750 Millionen Euro, die die AUA braucht, um bis zum Herbst durchzuhalten. Vom Unternehmen war dazu am Mittwochnachmittag keine Stellungnahme zu erhalten, zuvor hatte ein Sprecher gemeint, man habe keine Probleme mit der Liquidität.



Am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg die Zahl von 500 Millionen Euro kolportiert, die wurde vom AUA-Sprecher nicht bestätigt. Der ORF berichtete am Mittwochnachmittag von 800 Millionen Euro, über die die AUA mit dem Staat verhandle.

Unbeliebte Verstaatlichung



Immer wieder ist in den vergangenen Tagen das Thema Einstieg des Staates in die AUA thematisiert worden – daran sei aber nicht gedacht, heißt es aus dem Finanzministerium und dem Bundeskanzleramt. Am Donnerstag tritt der Aufsichtsrat der AUA zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen; dem Vernehmen nach gibt es einen Wechsel an der Spitze des Gremiums, das vom Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister geführt wird. Er und sein Stellvertreter sollen von anderen Lufthansa-managern ersetzt werden. (Renate Graber, 8.4.2020)