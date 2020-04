Radiotipps für Donnerstag

PODCAST

Falter Radio: Blockierte Humanität – Flüchtlingslager in Griechenland und wir Raimund Löw im Gespräch mit Ewa Dziedzic, Maria Katharina Moser, Gerald Knaus, Astrid Castelein und Nina Brnada. falter.at/radio

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama: Brandkatastrophe von Notre Dame Die Zukunft des berühmten Pariser Wahrzeichens ist ein Jahr nach dem Brand noch immer ungewiss. Bis 18.55, Ö1

21.00 MAGAZIN

Best of: Österreichische Songs zum aus dem Fenster spielen Eine Stunde lang gibt es Alternativen zu I Am from Austria zu hören. Bis 22.00, FM4 (Karl Gedlicka, 9.4.2020)