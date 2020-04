DER STANDARD

Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist seit Jänner dieses Jahres im Amt. In Corona-Zeiten liegt viel Augenmerk auf ihm. Österreicherinnen und Österreicher vertrauen ihm derzeit weit mehr als vor der Krise, wie der aktuelle OGM-Vertrauensindex zeigt. Dies hat auch mit seiner Körpersprache zu tun, so Experte Stefan Verra. Er sieht in Anschobers Auftreten Ähnlichkeiten zu dem von Bundeskanzler Sebastian Kurz & Co. (Andreas Müller, 9.4.2020)