Bernie Sanders (rechts) zieht sich aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft zurück, der Weg für Joe Biden ist damit frei. Foto: Reuters

Washington – Der verbliebene Gegner von Ex-Vizepräsident Joe Biden im Rennen um die demokratische Kandidatur für die US-Präsidentschaft, Bernie Sanders, hat sich am Mittwoch aus dem Rennen zurückgezogen. Das ist einem Statement seiner Wahlkampagne zu entnehmen.

Sanders hatte Vernehmen nach hat er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeit bereits am Vormittag über den Schritt informiert. Ein Schreiben, aus dem Nachrichtenagenturen zitieren, ist mit dem Logo seiner Wahlkampagne und dem Zitat "Die Kampagne endet. Der Kampf um Gerechtigkeit geht weiter" versehen.

Mandela-Zitat zum Abschied

In einem Statement aus seinem Eigenheim in Burlington, Vermont dankte er den zwei Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikanern, die seine Kampagne unterstützt hatten. Zudem dankte er den freiwilligen Helfern und jenen, die seine Kampagnenauftritte besucht hatten. "Wir haben zusammen das amerikanische Bewusstsein dafür verändert, was für eine Art Land die USA sein können".

Sanders wandte sich in einem sehr persönlichen Video an seine Anhängerinnen und Anhänger. Bernie Sanders

Sanders zitierte auch Nelson Mandela, der gesagt hatte, dass Dinge nur so lange unmöglich erscheinen, bis sie umgesetzt werden. Ziele – etwa Krankenversorgung, Bildung für alle und gerechte Löhne – könnten umgesetzt werden, wenn man sie nicht für unmöglich halte und daher nicht für sie kämpfe. "Wenn wir nicht glauben, dass wir das Recht haben, in einer Welt ohne Rassisimus, Sexismus, Homophobie, Xenophobie und religiöser Bigotterie zu leben, werden wir weiterhin riesige Einkommensunterschiede haben, Vorurteile, Hass, Haft für Massen, verängstigte Einwanderer und hunderttausende US-Amerikaner, die im reichsten Land der Welt auf der Straße schlafen müssen". Dass andere Ziele nun erreichbar erscheinen, sei ein Verdienst seiner Kampagne, so Sanders.

Kein Weg zur Nominierung

Die Corona-Krise habe gezeigt, wie absurd die aktuelle US-Krankenversicherung angesichts riesiger Arbeitslosigkeit sei. Beteuerungen jener, die bisher gesagt hatten, dass die Versicherung idealerweise vom Arbeitgeber zu bestreiten sei, "klingen jetzt sehr hohl".

"Ich wünschte, ich könnte bessere Nachrichten verbreiten", sagte Sanders dann zu seiner Kampagne. Aber angesichts seines Rückstandes im Rennen um Delegierte habe er erkennen müssen, dass es Zeit sei, seine Kampagne zu suspendieren. Man habe das ideologische Rennen gewonnen, aber jenes um die Delegierten verloren. Er wisse, dass er Anhänger habe, die sich wünschen würden, dass er weiterkämpfe, so Sanders. Aber er müsse sich nun auf seine Aufgaben im Senat konzentrieren – auf die er sich angesichts der aktuellen Krise konzentrieren müsse. "Ich kann nicht mit gutem Gewissen meine Anstrengungen einem Rennen widmen, das ich nicht gewinnen kann."

Sanders gratulierte auch Joe Biden, der "ein sehr anständiger Mann" sei. Die Anstrengungen müssten nun dem Kampf gegen Trump – "dem gefährlichsten Präsidenten aller Zeiten" gelten.

Zuvor Aufforderungen zum Rückzug

Sanders' Rückzug war in den vergangenen Wochen auch von einigen ehemaligen Verbündeten in der Demokratischen Partei gefordert worden. Der linke Senator aus Vermont hatte am Super Tuesday Anfang März, an dem zahlreiche US-Bundesstaaten ihre Vorwahlen abhielten, deutlich gegen Biden verloren. Danach verlor er auch die Renenn in Michigan und Florida.

Folgende Wahlen waren wegen der Corona-Krise verschoben worden. Eine mögliche Aufholjagd Sanders' wurde dadurch deutlich erschwert.

Trump gewinnt an Popularität

Sowohl Sanders als auch Biden hatten wegen der Gesundheitskrise und der Ausgangsbeschränkungen selbst die Verschiebung der Vorwahlen gefordert. Außerdem hatten beide – schon vor den Maßnahmen der US-Regierung – Wahlveranstaltungen mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wegen der Ansteckungsgefahr abgesagt.

Die US-Wahl findet am 3. November statt. Dass sie trotz der Corona-Krise stattfinden wird, gilt bisher als wahrscheinlich – eine Verschiebung würde eine Änderung der US-Verfassung notwendig machen. US-Präsident Donald Trump hatte trotz der harten Kritik an seinem Krisenmanagement zuletzt an Unterstützung hinzugewonnen. Allerdings schlagen sich seine gestiegenen Zustimmungsraten noch nicht auf die Wahlumfragen gegen Biden nieder. In den meisten landesweiten Umfragen liegt der Ex-Vizepräsident weiter deutlich vor Trump. (Manuel Escher, 8.4.2020)