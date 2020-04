Stadia ist nun auch in der kostenlosen Variante da – in Österreich heißt es weiterhin Warten. Foto: Google

Googles Cloudgaming-Dienst Stadia ist in ausgewählten Ländern ab sofort in der kostenlosen Variante erhältlich. Österreich zählt nicht dazu, hierzulande ist die Plattform nach wie vor nicht verfügbar. Allerdings dürfte der Start noch heuer erfolgen, wie DER STANDARD erfuhr. Um auf Stadia zuzugreifen, braucht es einen Gmail-Account. Aktuell lockt der Hersteller mit zwei kostenlosen Monaten der Pro-Variante.

So funktioniert Stadia

In der kostenlosen Version können Spiele in Full-HD-Auflösung gestreamt werden. Games werden über Stadia gekauft und sind dann am PC, Tablet und Android-Smartphone nutzbar. Google verkauft für die Nutzung einen eigenen Controller um 69 Dollar. Dieser ist aber nicht notwendig. In der Pro-Version kann in 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde gespielt werden. Der Dienst kostet zehn Dollar pro Monat.

Stadia

Diese Spiele sind in der Pro-Version derzeit dabei

Wer sich nun kostenlos Stadia sichert, kann auf eine Auswahl an Spielen des Pro-Angebots zurückgreifen. Darunter etwa Destiny 2, Grid, Gylt und alle Serious Sam-Teile. Die Sammlung verändert sich laufend – neuere Spiele müssen auch in der Pro-Version einzeln gekauft werden, um auf sie zugreifen zu können. In einem Blog-Eintrag wird um Geduld hinsichtlich der kostenlosen Freischaltung der Pro-Ausgabe gebeten. Diese könnte bis zu 48 Stunden dauern.

Kein guter Start und unzufriedene Kunden

Der Start von Stadia war bislang durchwachsen. Google will mit dem Cloudgaming-Dienst ein Milliardenpublikum erreichen – davon ist man allerdings noch sehr weit entfernt. Bei ersten Tests schnitt die technische Umsetzung gut ab, allerdings fällt das Gesamtpaket dann doch eher dürftig aus. Selbst die treuesten Nutzer der Plattform zeigten sich deswegen zunehmend verärgert und forderten eine bessere Kommunikation von Google. (red, 9.4.2020)