Ausländer und zurückkehrende Deutsche müssen ab Freitag zunächst in eine 14-tägige häusliche Quarantäne gehen, um abzuklären, ob sie infiziert sind. Foto: imago images/Michael Weber

Berlin – Ab Freitag gilt in Deutschland eine verpflichtende Quarantäne von zwei Wochen für Menschen, die aus dem Ausland einreisen. Bei Verstößen drohen Bußgelder in Höhe von 150 bis 25.000 Euro, kündigte das deutsche Innenministerium am Donnerstag an. Bund und Länder hätten sich auf eine Musterverordnung geeinigt, die einheitliche Maßstäbe festsetzt und bereits zum Osterverkehr gelten soll.

Demnach müssen Ausländer und zurückkehrende Deutsche zunächst in eine 14-tägige häusliche Quarantäne gehen, um abzuklären, ob sie infiziert sind. Das gilt für jeden, der einen "mehrtägigen Auslandsaufenthalt" hinter sich hat.

"Die Maßnahmen haben das Ziel, die Infektionsketten im grenzüberschreitenden Verkehr möglichst zu unterbrechen und damit die weitere Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen", erklärte das Innenministerium.

Ausnahmen von der Quarantänepflicht sollen für Berufspendler, Geschäftsreisende mit dringenden Terminen, den Güterverkehr und Transitreisende gelten. (APA, dpa, 9.4.2020)