Bernie Sanders ist aus dem Rennen ausgestiegen. Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo

Bernie Sanders hat recht: Er hat die Koordinaten des politischen Diskurses nach links verschoben, zumindest die des Diskurses in den Reihen der amerikanischen Demokraten. Was er schon 2016 forderte, damals im Duell mit Hillary Clinton noch der klare Außenseiter, ist heute in weiten Teilen der Partei unumstritten oder zumindest Mehrheitsmeinung.

Etwa dass ein Mindestlohn garantiert sein muss, von dem man tatsächlich leben kann. Oder dass Uni-Absolventen nicht mit einem Rucksack voller Schulden, die Folge exorbitanter Studiengebühren, ins Berufsleben einsteigen sollten. Sein zentrales Projekt, ein steuerfinanziertes Gesundheitssystem, das auf private Krankenversicherungen verzichtet und ausnahmslos alle versorgt, hat gerade in der Corona-Krise an Zuspruch gewonnen. Dass nichtversicherte Amerikaner zögern, einen Arzt aufzusuchen, weil sie nicht wissen, wie sie die Rechnung bezahlen sollen – auch das hat zur Ausbreitung des Virus beigetragen. In einem Satz, der Veteran aus Vermont ist schon lange nicht mehr der knorrige, bisweilen belächelte Einzelgänger, als den ihn manche noch vor zehn, fünfzehn Jahren gesehen haben.

Dennoch, wonach sich die Mehrheit der Partei noch stärker sehnt als nach strukturellen Reformen, ist ein Sieg über Trump. Über den Präsidenten, den sie unbedingt nach nur vier Jahren im Weißen Haus abgelöst sehen will – noch dringlicher, als es bei manchem seiner republikanischen Amtsvorgänger der Fall gewesen war. Diesen Sieg traut sie Sanders einfach nicht zu, dazu steht der Senator denn doch zu weit links von der amerikanischen Mitte. Dann lieber Biden, ein Kandidat, der zwar keinen begeistert, aber immerhin die Rückkehr zu einem berechenbaren Regierungsstil verspricht. Zum Status quo ante, zur alten Ordnung, wenn man so will.

Um Trump zu schlagen, hatte Sanders für seine Kampagne geworben, müsse man Leute mobilisieren, die sich von der politischen Klasse bislang im Stich gelassen fühlten. Wie bei Trump richtete sich das an die gebeutelte Arbeiterschaft im Rostgürtel der alten Industrie, vor allem aber meinte er damit die Jungen, eine Generation, die von den Verheißungen des amerikanischen Traums zumeist herzlich wenig spürte. Die Aufbruchsstimmung, die er gerade bei unter 35-Jährigen entfachte, konnte man auf seinen Kundgebungen spüren, bis ihn das Coronavirus zu Videoauftritten im Wohnzimmer zwang und seiner Kampagne das Euphorische nahm. Zugejubelt haben sie ihm wie einem Rockstar. In den Wahllokalen sind sie weit weniger zahlreich erschienen, als es ihr Idol erhofft hatte. (Frank Herrmann, 9.4.2020)