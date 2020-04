Das Thema Energiesicherheit in Krisenzeiten wird mit Videotelefonie visualisiert

Wien – Die Agentur We Make Stories entwickelte eine neue Kampagne für den Energieversorger EVN – aus dem Home Office, wie es in einer Aussendung heißt. Das Thema ist Energiesicherheit in Krisenzeiten.

Produziert und umgesetzt wurde der Auftritt von den Darstellern selbst – mittels Video-Telefonie. Zu sehen sein wird die Kampagne im digitalen Bereich sowie auf Plakaten und in Printmedien. (red, 9.4.2020)