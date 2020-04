12.000 Schülerinnen und Schüler sollen nun mit Arbeitsgeräten für das Homeschooling ausgestattet werden. Foto: imago/epd

Wien – Das Bildungsministerium wird insgesamt rund 18,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um die Folgen der Corona-Krise für Schülerinnen und Schüler bzw. deren Familien zu mildern. Bereits bekannt war, dass ein Härtefallfonds für Stornokosten mit 13 Millionen Euro dotiert wird, zusätzlich nimmt das Bildungsressort 5,5 Millionen Euro in die Hand, um damit Notebooks und Tablets anzuschaffen, die an 12.000 bedürftige Schülerinnen und Schüler bis zum Ende des Schuljahrs verliehen werden, kündigte Minister Heinz Faßmann am Donnerstag an.

Von einer Corona-bedingten Absage betroffen sind rund 7.000 Schulveranstaltungen, zum Beispiel Skikurse, Sprachwochen oder andere Projektwochen. Die Stornokosten dafür sollen den Eltern zu 100 Prozent ersetzt werden, "ohne weitere Bedarfsprüfung", betonte Faßmann. Abgewickelt wird das Ganze vom Österreichischen Austauschdienst (ÖAD), der sich normalerweise mit internationalen Mobilitätsprogrammen beschäftigt, jetzt also "Kapazitäten hat", sagte der Minister.

Nach Ostern sollen alle Schulen über das Abwicklungsverfahren informiert werden, ab 20. April wird es konkrete Informationen geben, und für 27. April sollen, so Faßmann, die Formulare online abrufbar sein. Idealerweise sollten die Schulen Sammelanträge einreichen, empfahl der Minister. Noch bestehende Buchungen für Schulveranstaltungen sollten an den ÖAD weitergereicht werden, der sich um die Stornierung kümmert.

Wachsende Bildungsungleichheit

Das zweite Problem, wie es Faßmann nannte, nimmt sich der Frage der Bildungsungleichheit an, die in so einer Krise natürlich wachse, wie der Bildungsminister schon mehrfach erwähnte. Laut einer Umfrage in den Bildungsdirektionen können derzeit 6,8 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die im Homeschooling sein sollten, von ihren Lehrerinnen und Lehrern nicht erreicht werden.

Die Gründe dafür seien vielfältig, sagte Faßmann, einige seien vermutlich gar nicht mehr in Österreich, andere erreiche man wohl wegen kleinerer technischer Probleme nicht, etwa weil nur alte, ungültige E-Mail-Adressen vorliegen. Die größte Gruppe der Nichterreichbaren aber habe schlicht keine digitalen Geräte.

Leihweise und drei verschiedene Betriebssysteme

Ihnen soll nun konkret geholfen werden, indem die Bundesbeschaffungsagentur Notebooks und Tablets für die Bundesschulen (AHS-Unter- und -Oberstufen, BMHS) anschafft und den rund 12.000 Schülerinnen und Schülern, die Bedarf dafür haben, leihweise bis zum Ende des Schuljahrs zur Verfügung stellt. Damit könnten die Geräte im Schulsystem auch später weiterverwendet und weitergereicht werden, sagte Faßmann.

Um die technische Abwicklung für die Schulen einigermaßen handhabbar zu machen, setzt das Ministerium – das einen IT-Dienstleister einbinden wird – auf drei Systeme: Microsoft Windows, iOS für Apple und Android. Bis Ende April, Anfang Mai sollen "alle, die es brauchen", ein Leihgerät haben, sagte Faßmann. (Lisa Nimmervoll, 9.4.2020)