Wie kann man gegen das Coronavirus ankämpfen? Tracking ist in den vergangen Wochen in aller Munde. Allerdings herrscht Skepsis hinsichtlich der Effektivität von derartigen Maßnahmen. Die Videokonferenzen-Software Zoom ist ferner der Gewinner der Krise. Allerdings wird immer wieder Kritik zu der Plattform hinsichtlich IT-Security und Datenschutz laut. In österreichischen Ministerien wird der Dienst trotzdem verwendet. Zuletzt haben wir auch einen Test für euch im Angebot: Angeschaut haben wir uns Resident Evil 3. Viel Vergnügen beim Lesen!

[Apps & Co] Ist Überwachung gegen die Verbreitung des Coronavirus überhaupt sinnvoll?

[Vorsicht davor] Trotz Sicherheitsmängeln nutzen österreichische Ministerien Zoom

[Games] "Resident Evil 3" im Test: Fanservice als zweiter Aufguss

[Geh bitte] "Ramadan statt Ostern": Verschwörungstheoretiker hetzen mit Corona-Fake-News

[Sehr gut] Android 11: Google verpflichtet Hersteller zu "nahtlosen" Updates

[Ihr seid gefragt] Wie haben Sie das Leben Ihrer Sims zerstört?

[Übersicht] "Stopp Corona"-App des Roten Kreuzes erhält neue Funktionen

[Cloudgaming] Google Stadia ist ab sofort kostenlos und noch immer nicht in Österreich verfügbar

[Hoppala] "Ragequit" aus virtuellem Autorennen: Nascar-Profi verliert Sponsor