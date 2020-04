In dieser Galerie: 10 Bilder "Dune 2" "Dune 2" "Dune 2" "Dune 2" "Dune 2" "Dune 2" "Dune 2" "Dune 2" "Dune 2" "Dune 2"

Echtzeitstrategiespiele kehren nach einer längeren Durststrecke wieder zurück. Mit Iron Harvest, Age of Empires 4 und Stronghold: Warlords gibt es in Bälde bereits einige vielversprechende Genre-Ableger. Zeit also, einen Blick auf die Ursprünge der Echtzeitstrategie und einen der prägendsten Titel zu werfen: Dune 2. 1992 veröffentlicht, sind viele Konzepte und Innovationen des Urgesteins in heutigen Titeln allgegenwärtig. Obwohl es bereits davor ähnliche Games gab, gilt das Spiel als Vater der Echtzeitstrategie.

Pionierarbeit geleistet

Als Entwickler fungierte damals Westwood aus Las Vegas, die es seit 2003 nicht mehr gibt. Die Spieleschmiede erhielt den Auftrag, ein Spiel mit der Dune-Lizenz zu entwickeln. Der Versuch, ein Adventure-Game zu schaffen, war nicht allzu erfolgreich. Also setzte man sich zusammen und entwickelte gemeinsam Ideen, was man denn nun mit der Lizenz tun könnte. So fiel der Blick auf Herzog Zwei aus dem Jahr 1989. Das Strategiespiel hatte durchaus interessante Ansätze, war aber vielen zu stressig.

Das kränkelnde Genre wiederbelebt

Inspiration holte man sich auch von Populous und Eye of the Beholder. Westwood wollte das kränkelnde Genre mit innovativen Konzepten und einem besseren Design voranbringen. Hierbei wurden die Entwickler von Mac-Software und dem Interface inspiriert. Anstatt auf Tasten zu hämmern, sollte man Einheiten und Gebäude doch einfach mit der Maus auswählen und steuern können – zur damaligen Zeit revolutionär.

Ein kommerzieller Riesenerfolg

1992 für MS-DOS erschienen, war das Spiel auch ein kommerzieller Erfolg. Bis 1996 wurden global 250.000 Kopien des Spiels verkauft. 1993 wurde Dune 2 für Amiga und Mega Drive portiert und zwei Jahre später für Archimedes und Risc OS veröffentlicht. Eine moderne Portierung des Spiels gab es 2013 in Form einer Android-Version. Mit Open Dune und Dune Legacy gibt es auch ein Remake des Echtzeitstrategieklassikers für Windows und Linux.

Danach "Command & Conquer"

Westwood nahm den Erfolg des Spiels zum Anlass, die Command & Conquer-Serie ins Leben zu rufen, die als Remastered Version noch heuer erscheint. Mit dabei sind einige Westwood-Mitarbeiter. Die Kollektion soll ein Fanservice werden – ganz ohne Mikrotransaktionen und sonstige moderne Auswüchse der Gaming-Welt. Heuer sollen auch Dune-Fans zumindest in filmischer Form auf ihre Kosten kommen. Ende 2020 gibt es eine Neuverfilmung im Kino.

Was heute vom Urgestein geblieben ist

Doch zurück zum Spiel aus dem Jahr 1992. Was hat denn nun Dune 2 anders gemacht, und wo sind heutige Elemente immer noch vorhanden? Wie schon erwähnt war das Mikromanagement mittels Maussteuerung revolutionär und ist heute Standard bei RTS-Games. Auch der Nebel des Krieges und das Modell, dass man Ressourcen sammelt und diese dann zum Aufbau verwendet, waren damals neu. 28 Jahre später sind diese Elemente nicht mehr wegzudenken. Das Erbe von Dune 2 lebt also weiter. (dk, 9.4.2020)