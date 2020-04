Der 2016 verstorbene Musiker Prince dürfte der Albtraum jedes Vermieters gewesen sein. 2005 mietete der exzentrische Weltstar für ein Jahr sowie für 95.000 Dollar pro Monat das Anwesen von NBA-Star Carlos Boozer in Los Angeles – und schritt sofort zur Tat. Als Boozer nach einigen Monaten nämlich wieder einmal vorbeischaute, erkannte er die Villa fast nicht wieder. Prince hatte die Außenfassade violett anstreichen lassen.

Außerdem war die Villa komplett neu möbliert worden – und zwar, ganz nach Princes Geschmack, ausschließlich in Schwarz und Violett. Der Fitnessraum war kurzerhand in einen Dancefloor mit DJ-Pult verwandelt worden, in den Schlafzimmern gab es nun einen privaten Frisörsalon und einen Massagebereich.