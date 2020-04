In dieser Galerie: 2 Bilder Das Moderatorenteam in der "ZiB 1" vom Mttwoch. Foto: screenshot, tvthek.orf.at Tarek Leitner und Nadja Bernhard in "Willkommen Österreich" am Dienstag, nachzusehen hier in der ORF-TVThek Foto: screenshot, tvthek.orf.at

Dieser Tage hört man von Menschen, die sich die Krawatte umbinden, weil sie sich dazu aufmachen, von einem Zimmer ins andere zu wechseln. Eine Respektbekundung sich selbst gegenüber. Alternative Feierlichkeiten halten sich ja in Grenzen. Andere Eingeschlossene wiederum haben selbst das morgendliche Frisieren längst eingestellt.

In der Tat kostet es nach vier Wochen häuslicher Kasernierung viel Kraft, dem eigenen stylischen Verfall entgegenzuwirken. Wenn da nicht die "ZiB 1" wäre! Und jenes Anchor-Paar, das es uns unnachgiebig vormacht: Obwohl Nadja Bernhard und Tarek Leitner seit einigen Tagen auf Feld betten im Elektrosmog ihres Unternehmens nächtigen müssen (vorsorgliche Quarantäne der ORF-Mitarbeiter), erstrahlen sie allabendlich stets im feinsten Tweed und schönsten Tuch. Bernhards Ohrschmuckvarianten sind wahre Insignien des aufrechten Menschen.

Gut gelaunt und braun gebrannt (Terrassenzugang?) nehmen sie in den Corona-Wochen ihre Vorbildfunktion staatstragend wahr: Nicht aufgeben und die Laune nicht verlieren. Seit Willkommen Österreich wissen wir auch, dass das alles echt ist: gute Stimmung im ORF-Quarantänelager dank Hausmusik mit der Knopfharmonika! Während wir uns weiterhin in Distanz üben, kann das Moderatorenpaar völlig legal zusammenrücken. "Tarek" und "Nadja" sind Maskottchen des Durchhaltens geworden. So schlimm können die Zahlentabellen gar nicht mehr werden, dass das Geleitwort zur Nacht nicht sogleich wieder Funken der Hoffnung versprüht: "So kriegen wir das hin!". (Margarete Affenzeller, 9.4.2020)