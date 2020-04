ORF-Regionalsender rief in der Kindersendung "WOW" dazu auf, Kanzler Kurz zu malen – und sorgte bei einigen Hörern für Empörung

Kinder malen Sebastian Kurz: Die Malaktion des ORF-Regionalsenders Radio Wien sorgt für Kritik. Foto: Screenshot/ORF-Facebookseite Radio Wien

Wien – "Wir hätten gerne ein Porträt von unserem Herrn Bundeskanzler." Eine Aktion der Kindersendung "WOW" auf Radio Wien sorgt derzeit in sozialen Medien für heftige Kritik. Auf Facebook und Twitter ist etwa von "Personenkult für den Heiligen Sebastian" zu lesen, der via ORF schon kleinen Kindern eingeimpft werde, oder von Propaganda, die das ORF-Landesstudio für Kanzler Sebastian Kurz betreibe. "Ich wette, in Russland dürfen Kinder auch den Wladi malen", schreibt etwa ein Radio-Wien-Hörer auf Facebook, wo die Zeichnungen der Kinder veröffentlicht wurden.

Bei der Kindersendung "WOW" mit Robert Steiner und der Ratte Rolf Rüdiger, die aufgrund der Corona-Krise täglich auf dem Programm steht, bekommen Kinder am Ende der Sendung eine "Hausaufgabe" gestellt. Am Dienstag, 7. April, erklärte sie Rolf Rüdiger so: "Die Hausaufgabe ist, wir hätten gern eine Zeichnung … Ein Porträt hätten wir gerne. Und zwar von unserem Bundeskanzler. Mit einer österreichischen Fahne dazu vielleicht auch noch." Und Robert Steiner sagt: "Und hinten auch noch die Europafahne dazu."

Nach der Kritik ruderte Radio Wien am Donnerstag zurück und erklärte die Kanzler-Malaktion auf Facebook für beendet: "Liebe Facebook-Freundinnen und -Freunde, Politik wirkt sich durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus im Moment auch direkt auf das Leben der Kinder aus, die vielfach die Auftritte von Politiker*innen im Fernsehen verfolgen. So kam es auch zur Idee der malerischen Auseinandersetzung damit. Der ORF Wien versteht aber, dass eine solche Mal-Aktion des 'WOW'-Teams auch als problematisch wahrgenommen werden kann, und wird diese daher nicht fortsetzen." (red, 9.4.2020)