Disney+ zeigt ab Freitag den animierte Kurzfilm "Maggie Simpson in ‘Spiel mit dem Schicksal’". Foto: Disney+

Disneys Streamingplattform Disney+ lockt ab Freitag mit dem Kurzfilm "Maggie Simpson in ‘Spiel mit dem Schicksal’". Er soll weltweit verfügbar sein, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Erfolgsserie "Die Simpsons" befindet sich im inhaltlichen Portfolio des Disney-Konzerns, der erst im November 2019 seinen kostenpflichtigen Streamingdienst startete.

Den Inhalt des animierten Kurzfilms beschreibt Disney wie folgt: "Der Film beginnt mit einem gewöhnlichen Tag für Maggie Simpson im Park. Aber als Maggie auf dem Spielplatz in Gefahr gerät, rettet sie ein heldenhaftes Baby und stiehlt ihr Herz. Nach einem glücklichen ersten Spieldate kann Maggie es nicht erwarten ihren neuen Schwarm am nächsten Tag wiederzusehen, aber die Dinge laufen nicht ganz wie geplant. Kommt ihnen das Schicksal (oder Homer) in die Quere?"

Der Kurzfilm wurde in einigen englischsprachigen Ländern bereits als Vorfilm vor "Onward: Keine halben Sachen" gezeigt, so Disney. "Maggie Simpson in ‘Spiel mit dem Schicksal’" baut auf Kurzfilm aus dem Jahr 2012 "Maggie Simpson in ‘Der längste Kita-Tag’" auf.

Wie berichtet, meldet Disney+ 50 Millionen Bezahlabos seit dem Start im November. Der Dienst ist seit März auch in Österreich verfügbar. Disney+ punktet mit beliebten Produktionen wie der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" und bisher relativ niedrigen Preisen. (red, 9.4.2020)