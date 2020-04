Auch die Ostereier schützen sich heuer mit Masken. Allerdings sollten sie ein mehr Abstein voneinander halten. Foto: Christoph Reichwein (crei) via www.imago-images.de

Spazierengehen und Schatzsuche in einem

Ein kleines Mädchen aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Indiana hatte eine Idee, wie sie trotz der Corona-Krise mit ihren Nachbarn in Kontakt bleiben und sogar spielen kann. In einer Facebook-Gruppe hat sie ihre Nachbarn gebeten, am St. Patricks Day eine Kleeblatt-Zeichnung in ihr Fenster zu stellen oder in der Einfahrt eines zu malen. Beim Spazierengehen machten die Kinder dann eine kleine Schnitzeljagd und zählten die Kleeblätter. Die Zahl haben die Kinder anschließend in der Facebook-Gruppe geteilt.

Foto: eva schuster

Jeden Tag eine andere Schnitzeljagd

Die Idee fanden alle super, und nun gibt es jeden Tag eine Schnitzeljagd. In einem gemeinsamen Kalender werden Themen für die einzelnen Tage eingetragen wie zum Beispiel Disney-Figuren, Herzen, Hasen oder Dinosaurier. Um die Spaziergänge in der Nachbarschaft noch unterhaltsamer zu gestalten, ziehen sich einige Kinder passende Kostüme an. Für jene Nachbarn, die keine Kreide oder Bastelmaterial haben, werfen die Kinder passende Zeichnungen in die Briefschlitze.

Ostereiersuche im Burgenland

Du kannst dieses Spiel natürlich auch in deinem Ort oder deinem Grätzel spielen. Wenn du keine Möglichkeit hast, mit deinen Nachbarn in Kontakt zu treten, dann kannst du das Spiel abwandeln. Du kannst mit deinen Freundinnen festlegen, welche Gegenstände in welcher Straße ihr zählen wollt. Das können zum Beispiel Gartenzwerge sein oder bestimmte Blumenfarben. Du kannst aber auch auf dem Spazierweg verschiedene kleine Gegenstände oder bemalte Steine verstecken. Josephina aus dem Burgenland hat uns geschrieben, dass sie an diesem Wochenende auf diese Art ihre Ostereiersuche veranstalten wird. Deine Freunde, die nach dir spazieren gehen, müssen dann die Gegenstände oder eben die Ostereier suchen und dir Fotos davon schicken. Viel Spaß! (os, 10.4.2020)