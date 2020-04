Russland und Saudi-Arabien sind einander in der Frage der Ölfördermenge nähergekommen. Foto: AP / Eric Gay

Russland und Saudi-Arabien konnten offenbar ihre Uneinigkeiten über die Ölfördermenge, die vor rund drei Wochen zu einem massiven Einbruch des Ölpreises geführt hatten, beilegen. Das sagte am Donnerstagabend der Chef des russischen Staatsfonds, Kirill Dmitriew, der auch einer der wichtigsten russischen Ölförder-Verhandler ist. Dabei gehe es um eine Einigung auf eine Begrenzung der Ölfördermenge, über die die Staaten der Opec+ am Donnerstag berieten. Zur Opec+ gehören neben den Opec-Staaten auch weitere Ölförderländer wie etwa Russland.

Eine Einigung war schon vor den Aussagen Dmitriews erwartet worden. Sowohl in Opec- als auch in russischen Kreisen hieß es, verhandelt werde über eine Kürzung von bis zu 20 Millionen Barrel am Tag. Das wären etwa 20 Prozent des weltweiten Angebots. Zudem verlautete, Russland und Saudi-Arabien sei es gelungen, die wesentlichen Hürden für eine neue Vereinbarung zu überwinden. Wie die Agentur Reuters aus namentlich nicht genannten Quellen erfahren haben will, ist eine graduelle Reduktion im Gespräch, die dann mindestens zwei Jahre inkraft bleiben solle.

Einigung mit oder ohne USA

Ein Opec-Vertreter wollte sich allerdings vorerst nicht dazu äußern, ob die USA sich an dem Schritt beteiligen. Vergangene Woche hatte US-Präsident Donald Trump verkündet, er habe im Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland vermittelt. Nun "erwarte und hoffe" er, dass die beiden Konfliktparteien ihre Ölförderung um zehn oder gar 15 Millionen Barrel pro Tag reduzieren.

Die Regierungen Saudi-Arabiens und Russlands deuteten allerdings an, dass eine Einigung über eine Förderbremse nur unter Einbeziehung der USA möglich sei. Alle drei Staaten pumpen derzeit täglich jeweils etwa zwölf Millionen Barrel aus dem Boden. Trump steht allerdings auf dem Standpunkt, dass viele US-Firmen ihre Produktion wegen der gefallenen Preise bereits stark zurückgefahren hätten. Eine verordnete Drosselung sei daher nicht notwendig.

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag in Erwartung einer Einigung im späten europäischen Handel mit deutlichen Zuwächsen gezeigt. Gegen 17 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit 27,25 Dollar um 8,6 Prozent mehr als am Vortag. Die Nordseesorte Brent wurde mit 35,44 Dollar pro Fass gehandelt. Auch die norwegische Krone, die stark vom Ölpreis abhängig ist, legte deutlich zu. (red, APA, Reuters, 9.4.2020)