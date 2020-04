Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra beharrte im Vorfeld des Eurogipfels darauf, dass Mittel aus dem Euro-Rettungsschirm (ESM) an Auflagen geknüpft werden. Foto: EPA

Die Euro-Finanzminister haben sich am späten Donnerstagabend in einer Videokonferenz auf ein Hilfspaket geeinigt. Nachdem der Eurogipfel in der Nacht auf Mittwoch nach 16 Stunden ergebnislos zu Ende ging, dauerte es am Donnerstag keine Stunde, bis die Euro-Finanzminister zu einem Kompromiss fanden.

Allerdings hatte die zweite Runde des Eurogipfels aufgrund bilateraler Vorgespräche mehrerer Parteien mit mehreren Stunden Verspätung begonnen. Letztlich gaben die Niederlande nach und verzichteten auf ihre Forderungen nach Strukturreformen im Gegenzug für Mittel aus dem Euro-Rettungsschirm (ESM). Die Hilfsgelder aus dem ESM sollen in der Corona-Krise zu minimalen Aufforderungen bereit stehen. Kompromissbereit zeigte sich auch Italien: Die von Premier Giuseppe Conte zuletzt energisch geforderten Corona-Bonds fehlen in der gemeinsamen Erklärung des Eurogipfels.

Von einem ambitionierten Deal sprach der italienische Finanzminister.

Einigung entlang vorgezeichneter Linien

Die Euroländer einigten sich auf den von Frankreich und Deutschland vorab entworfenen Kompromiss, wonach Gelder aus drei Töpfen bereitgestellt werden sollen. Rund 500 Milliarden Euro stellt die Eurozone auf: 240 Milliarden stehen aus ESM-Mitteln für medizinische Ausgaben zur Verfügung, die europäische Förderbank (EIB) unterstützt Unternehmen mit Krediten von insgesamt 200 Milliarden Euro. Die EU-Kommission stellt zudem 100 Milliarden im Rahmen des "Sure"-Programms zur Unterstützung von Kurzarbeit in den Mitgliedsstaaten bereit.

Von einem exzellenten Deal sprach der französische Finanzminister Bruno Le Maire auf Twitter. Es sei das wichtigste Wirtschaftspaket in der europäischen Geschichte, legte er nach. Die Videokonferenz habe mit Applaus geendet, twitterte ein Sprecher des portugiesischen Eurogruppen-Chefs Mario Centeno. (Die gemeinsame Erklärung der Eurogruppe lesen Sie hier).

Der Deal sei vor ein paar Wochen noch undenkbar gewesen, sagte Centeno im Anschluss an den Videogipfel. Er sei in Rekordzeit geschnürt worden, und er komme nicht zu spät. Er spielte auf die europäische Reaktion auf die Finanzkrise 2008 an – bei der "zu wenig zu spät" getan worden sei. In zwei Wochen seien die drei Geldtöpfe einsatzbereit.

Sonderfonds kommt, Eurobonds vielleicht

Centeno betonte auch, dass man bereits an den Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie denke. Es habe breite Unterstützung dafür gegeben, auch langfristige Perspektiven zu einzubeziehen. Frankreich und Italien hatten im Vorfeld gedroht, keinem Kompromiss zuzustimmen, der nicht auch einen europäischen Sonderfonds für spätere Investitionen für den Wiederaufbau Europas beinhaltet. Auf einen solchen Fonds habe man sich geeinigt, sagte Centeno.

Auch der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis meldete sich auf Twitter zu Wort. Am Ende habe Italien gekuscht, bedauerte er. Er sagt dem Land harte Austeritätspolitik voraus. Varoufakis versuchte sich als hellenischer Finanzminister, den harten Sparvorgaben, gegen die Griechenland ESM-Geld bekam, zu widersetzen.

Er würde zeitlich befristet aufgesetzt. Möglichkeiten, wie der Fonds genau aussehen könnte, würden zunächst geprüft und dann diskutiert. Über die Finanzierung des Sonderfonds sei man sich noch nicht einig, so der Portugiese. Manche Länder wünschen sich gemeinsame Anleihen zur Befüllung, andere Länder schließen Corona-Bonds kategorisch aus. Die Frage gemeinsamer Anleihen ist damit vertagt.

"Historischer Tag"

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach von einem historischen Tag für Europa. Es sei gelungen, einen Konsens zu formulieren, der sehr starke Antworten beinhaltet, wie man Europa aufstellen wolle. Es werde eine starke Unterstützung von Unternehmen geben, es werde eine sehr starke von Arbeitnehmern geben, sagte Scholz. Außerdem sei man in der Lage, den Staaten, die Unterstützung brauchen, diese zu geben.

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz erklärt den erzielten Deal.

Auch Österreichs Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sieht einen "wichtigen Schritt in der Bekämpfung der Krise und für ein starkes Comeback Europas. Mit der vorliegenden Einigung kann den betroffenen Ländern zielgerichtet geholfen werden, ohne dass die Stabilität des Euroraumes langfristig gefährdet wird", teilte Blümel am Donnerstagabend mit.

"Damit unsere Wirtschaft wieder in Schwung kommt, ist es als exportorientiertes Land auch notwendig, dass sich die Wirtschaften um uns herum erholen. Daher werden wir uns natürlich als solidarische Partner an einem Recovery effort beteiligen", sagte der Finanzminister im Werben um Verständnis für die Zustimmung Österreichs zu dem eine halbe Billion Euro schweren Paket, das zu einem großen Teil mit Mitteln aus dem Euro-Rettungsschirm ESM bestritten werden soll.

Hilfen wegen drohender Rezession

Die Hilfen sind nötig, weil die Wirtschaft wegen der Pandemie in eine Rezession stürzen wird. Laut Münchner Ifo-Institut dürfte die Wirtschaftsleistung in der Euro-Zone im ersten Quartal um 2,3 Prozent geschrumpft sein. Für das Frühjahr wird mit einem Einbruch von 10,5 Prozent gerechnet. Auch der Internationale Währungsfonds rechnet wegen der Pandemie mit einem katastrophalen Jahr für die Weltwirtschaft. Es werde wohl den stärksten Einbruch seit der Großen Depression vor fast 100 Jahren geben, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa.

Der von den Euro-Finanzministern erzielte Deal muss noch von den Staats- und Regierungschefs der Euroländer abgesegnet werden. (Aloysius Widmann, 9.4.2020)