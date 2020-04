Und schon wieder Freitag, hier sind deine News:

Der Liveticker heute ist hier zu finden.

[Wirtschaft] EU einigt sich auf 500 Milliarden Euro schweres Rettungspaket in der Coronakrise.

[Regierungsberatung] Experte Sprenger hat genug von der Corona-Taskforce.

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus.

Repräsentative Testung: Kritik an Aussagekraft der Stichprobenstudie.

Podcast: Wie der Staat uns jetzt dank Corona überwacht.

Dubiose Geschäfte rund um Erntehelfer in Tirol.

Britischer Premier Johnson konnte Intensivstation wieder verlassen.

[Jobs] Eine berufliche Veränderung kann eine Chance sein. Was dabei beachtet werden sollte und warum es sich auszahlen kann, erfahrt ihr hier!

[Immobilien] Praktische Tipps zum Einrichten des Home-Office.

[Wetter] Der Karfreitag bringt in vielen Landesteilen einiges an Sonnenschein. In der Osthälfte Österreichs ziehen im Tagesverlauf allerdings ein paar Wolkenfelder durch, oft überwiegen aber auch hier die freundlichen Abschnitte. Die Schauerneigung ist meist nur gering. Der Wind weht überwiegend schwach, im Donauraum, im östlichen Flachland sowie am Alpenostrand mitunter auch mäßig aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen 2 bis 11 Grad, Tageshöchstwerte 19 bis 24 Grad.

[Zum Tag] Am 10. April 1916 wurde die Professional Golfers Association of America, der US-amerikanische Verband der Berufsgolfer, in New York City gegründet.