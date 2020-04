Ab 9. Mai soll angeblich wieder Fußball gespielt werden. Das finden nicht alle toll, auch Union Berlin will zuerst Schulen und Kneipen offen sehen

Die deutsche Bundesliga will den Ball im Mai wieder rollen lassen.

Foto: EPA/ARMANDO BABANI

Berlin – Die Tendenz für eine Fortsetzung der deutschen Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga geht laut Informationen der "Bild"-Zeitung Richtung 9. Mai. Dieser Termin sei wahrscheinlicher als eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes schon am 2. Mai, sollen DFB-Vertreter in einer Videositzung am Donnerstag gesagt haben. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen, hieß es.

Zuständig für eine Terminierung in den beiden höchsten Spielklassen ist allerdings die Deutsche Fußball Liga (DFL). Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) orientiert sich mit seinen Planungen für die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga daran. Die deutschen Profiligen haben ihren Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Krise bis mindestens 30. April unterbrochen. Ziel ist es, die Saison bis 30. Juni abzuschließen. Vorerst wären Spiele aber nur ohne Zuschauer im Stadion möglich.

SPD-Gesundheitsexperte übt Kritik



SPD-Politiker und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga bereits im Mai in vielerlei Hinsicht für verantwortungslos. Der 57-Jährige nennt als Hauptgrund für seine Meinung den "sehr hohen medizinischen und logistischen Aufwand", etwa 20.000 Coronatests müssten bis zum Ende der Saison bei allen Beteiligten durchgeführt werden.

"Die Frage ist, ob das die beste Verwendung der knappen Tests ist für das Luxusgut Fußball", sagte Lauterbach dem Nachrichtenmagazin Spiegel: "Wir sind derzeit nicht mal in der Lage, jeden zu testen, bei dem es medizinisch sinnvoll sein könnte, geschweige denn jeden Verdachtsfall." Zudem befürchtet der Bundestagsabgeordnete in großen Teilen der Bevölkerung Unverständnis "für den Sonderweg im Profifußball".

Union Berlin will zuerst Kinder in der Schule



Auch Union-Berlin-Präsident Dirk Zingler warnt vor einer verfrühten Wiederaufnahme des Spielbetriebs. "Wir sollten einen Termin finden, der eine gesellschaftliche Akzeptanz hat", sagte er in einem Interview auf der Vereinshomepage: "Die Kinder müssen erst zur Schule und vielleicht muss auch die kleine Kneipe mit 20 Plätzen erst wieder auf, bevor wir Fußball spielen." (APA, sid, 10.4.2020)