Die Geschichte hinter der Architektur des Kunsthauses Bregenz – jetzt als Videoserie. Foto: Markus Tretter

Theater

Die Rezeptionsmöglichkeiten von Kunst werden durch die Covid-19-Maßnahmen eingeschränkt (Absagen und Reduktion auf Streams). Zugleich aber werfen sie gewohnte Aufmerksamkeitsökonomien durcheinander. Mit einem Mal werden Inszenierungen zugänglich (freilich in der Konserve), die längst abgespielt sind, oder Archivmaterial von Lesungen. Das Werk X in Wien nennt sein Angebot Werk X im Wohnzimmer und verlinkt auf seiner Webseite Aufführungsvideos. Tipp: Derzeit zu sehen ist eine Personale zur türkischen Schriftstellerin Aslı Erdoğan: Gespräch, Konzert und Lesung aus ihrem Buch "Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch" (2017). Bis 16. April abrufbar ist ebenso das mit FM4 koproduzierte Hörspiel "Me are the world" von und mit Schorsch Kamerun. (afze)



Architektur

Das Kunsthaus Bregenz mal anders: In der neuen mehrteiligen Videotour KUB Architektur Shortcuts führt der technische Leiter der Vorarlberger Kulturhäuser, Markus Unterkircher, durch das von Architekt Peter Zumthor entworfenen Gebäude und zu Orten, die für das Museumspublikum normalerweise nicht zugänglich sind. Dabei erfährt man viel über die Architektur und wissenswerte Daten über das Haus sowie die Gegend, in der es liegt. Das Ganze wird auch noch in sympathischem Vorarlberger Dialekt erzählt. (kr)

Klassik und Oper

Kunstgenuss von daheim aus will ab sofort die neue digitale Kulturplattform esterhazy@home möglich machen. Unter dem Motto "Wir bleiben zu Hause – aber nur mit Musik" bietet Esterhazy gemeinsam mit der Streamingplattform Fidelio die Möglichkeit, Aufnahmen klassischer Konzerte aus dem Haydnsaal oder einer Opernaufführung aus dem Steinbruch St. Margarethen jederzeit zu erleben. Neben Oratorien von Haydn und den Produktionen der Oper im Steinbruch von 2014 bis 2019 sind Making-ofs zur "Zauberflöte" ebenso online zu finden wie ein Künstlerinterview mit Max Simonischek, der als Papageno in der "Zauberflöte" zu sehen war. Jeden Freitag werden neue Produktionen vorgestellt. (APA)