Aktuell heiß begehrt: Die Nintendo Switch. Foto: Nintendo

Die Nintendo Switch ist zurzeit weltweit vergriffen. Nur mehr die Lite-Version der Konsole kann aktuell gekauft werden. Auf Willhaben, eBay und Co wird die Standard-Ausgabe bereits zu Wucherpreisen angeboten. Verlangt werden bis zu 500 Euro. Der Verkaufspreis der Konsole lag in Normalzeiten bei rund 330 Euro. Bei der Lite-Version ist es bislang zu keiner Preiserhöhung gekommen. Diese kostet weiterhin rund 200 Euro.

Käufer wollen mit Kindern spielen

Bereits vor dem Coronavirus hatte Nintendo mit Lieferproblemen zu kämpfen. Die Krise hat den Bedarf nach der Konsole nun aber zusätzlich angefacht. Laut Gamesindustry.biz wollen Käufer eher die normale Ausgabe, da sie mit der Switch dann auch mit ihren Kindern vor dem Fernseher spielen können. Die Lite-Version ermöglicht dies nämlich nicht. Diese kann nur im Handheld-Modus betrieben werden.

DER STANDARD

Nachfrage nach "Ring Fit Adventure"

Der Aufruf zur sozialen Isolation hat auch die Nachfrage nach Ring Fit Adventure ordentlich angefacht. Bei dem Spiel trainiert man mit der Nintendo Switch und einem biegbaren Kunststoffreifen vor dem Fernseher. Ring Fit Adventure ist wie bereits die Konsole vielerorts Mangelware geworden – in Österreich gibt es aber offenbar noch genug Händler, die das Spiel auf Lager haben.

Produktion soll bald wieder voll anlaufen

Laut Nintendo soll die Produktion der Switch in Bälde wieder voll anlaufen. Die Fabriken in China und Vietnam würden langsam wieder hochfahren – bis zur vollen Produktionskapazität würde es aber noch etwas dauern. An der Situation wird sich somit in naher Zukunft nicht allzu viel ändern. (dk, 10.4.2020)