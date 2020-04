Bei "Fortnite" lässt sich sehr schnell sehr viel Geld ausgeben. Foto: Epic Games

Ex-NBA-Spieler Kendrick Perkins ist wütend auf Epic Games. Seine zwei Söhne verprassten bei Fortnite: Battle Royale nämlich fast 15.000 Euro. Sie kauften mit der hinterlegten Kreditkarte ihres Vaters haufenweise Skins, sodass die große Geldmenge schnell zusammenkam. Im Interview mit ESPN zeigt sich der ehemalige Basketballspieler der New Orleans Pelicans schockiert. Er habe mit Gaming nichts am Hut und hätte nur durch Zufall erfahren, was seine Kinder da eigentlich tun.

Spiel laut Söhnen eh gratis

Die Kreditkarte hinterlegte Perkins nämlich, weil seine zwei Söhne betonten, dass das Game ohnehin kostenlos ist und man nur Geld für Skins ausgibt. Offenbar wusste der ehemalige Profi-Sportler nicht ganz, wobei es sich dabei nun konkret handelt und wie viel man für besagte Skins ausgeben kann. Erst als bei einem Einkauf seine Kreditkarte abgelehnt wurde, merkte er das teure Schlamassel. Fast 16.000 Dollar, also rund 15.000 Euro hatten die beiden Kinder innerhalb kurzer Zeit ausgegeben.

DER STANDARD

Epic Games zeigte sich kulant

Als sich Perkins daraufhin bei Epic Games beschwerte, wurde ihm das Geld zurückgegeben. Die Skins durften sich die Sprösslinge ebenso nicht behalten. Im Gespräch mit ESPN erzählte der Sportler zuletzt, dass sich die Mütter der beiden Junge prinzipiell darum kümmere, wie viel spielen sie dürfen. Er selbst halte nicht allzu viel von Fortnite & Co. "Ich hasse Videospiele", wetterte Perkins gegenüber dem Sportsender. (red, 10.4.2020)