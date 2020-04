Wurden Sie oder jemand in Ihrem Umfeld für einen Verstoß gegen die Corona-Maßnahmen gestraft oder abgemahnt? Hatten Sie in letzter Zeit eine positive Begegnung mit der Polizei? Tauschen Sie sich im Forum aus!

2.000 Anzeigen, 380 Organstrafmandate, das ist die Bilanz des Osterwochenendes in Österreich. Seit kurzem gilt: 25 Euro bei Verstoß gegen die Maskenpflicht in Öffis, bei Nichteinhalten der Ausgangsbeschränkungen gibt es eine Strafe von 50 Euro. Es sind einige Regeln, die man in diesen Tagen befolgen muss, und es kommen in unregelmäßigen Abständen neue dazu. Eine Herausforderung ist das nicht nur für die Menschen, die in diesem Land leben, sondern auch für die Exekutivbeamten und -beamtinnen, die derzeit mit erhöhter Präsenz besonders an stark frequentierten Plätzen für die Einhaltung der Regeln sorgen müssen. Dabei kommt es natürlich auch zu nicht immer nachvollziehbarem Durchgreifen der Polizei, wie dieser User berichtet:

Der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl dazu im "Falter"-Interview: "Es stimmt, am Anfang ist das nicht perfekt gelaufen, eineinhalb schöne Wochenenden lang hatten wir zu kämpfen. Sie glauben nicht, wie schwierig es ist, die Vorgaben bis zum letzten von 8.000 Mitarbeitern zu bringen. Einige waren übereifrig und wollten auch den Empfehlungen der Experten zum Durchbruch verhelfen."

