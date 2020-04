Coronavirus

Quarantäne über Sölden bis 26. April verlängert – China meldet höchste Fallzahlen seit Anfang März

Politisches Chaos nach Ausgangssperre in der Türkei. In Österreich bleibt Sölden – wie das Paznauntal und St. Anton am Arlberg – noch weitere zwei Wochen isoliert