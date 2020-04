Dienst will es nochmal wissen – Unklarheit über Verschlüsselung

ICQ ist wieder da. Foto: ICQ New

ICQ dürfte Jüngeren kein Begriff mehr sein, war aber vor nicht allzu langer Zeit die Anlaufstelle, um im Netz miteinander zu kommunizieren. Nun soll der Dienst wieder durchstarten. Die App wurde durch seinen russischen Eigentümer vielerorts überarbeitet und mit der Bezeichnung "New" versehen. Dabei bringt der Chat-Dienst durchaus eine spannende Neuerung mit sich, die man bei der Konkurrenz vorerst vergeblich sucht.

Sprachnachrichten als Text anzeigen

So ist es möglich, Sprachnachrichten als Text anzeigen zu lassen. Dieses Feature gibt es allerdings vorerst nur in Englisch und Russisch. Ferner lassen sich bei ICQ nun Kanäle einrichten, denen man folgen kann. Zudem wurde eine API für Bots veröffentlicht. ICQ New steht ab sofort zum Download für iOS, Android, Mac, Windows und Linux zur Verfügung.

Keine Verschlüsselung bei ICQ New

ICQ wurde 2010 um kolportierte 187 Millionen US-Dollar verkauft. Besitzer war damals AOL, nun gehört der Dienst Digital Sky Technology (DST) aus Russland. Die Firma steht auch hinter Mail.ru, dem größten Mail-Anbieter des Landes. Bei ICQ New wird übrigens auf eine Verschlüsselung verzichtet. Bereits das alte ICQ verschickte Nachrichten unverschlüsselt, wie Edward Snowden aufdeckte. ICQ New ist immerhin DSGVO-konform. (red, 10.4.2020)