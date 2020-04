Kann gratis geschaut werden: Apples Eigenproduktion "For All Mankind". Foto: Apple

Apple lässt für Apple TV+ eigens produzierte Serien und Filme kostenlos schauen. Um auf diese zuzugreifen, benötigt man eine Apple ID und die App für den Streaming-Dienst des Herstellers. Diese gibt es für alle Apple-Geräte, ausgewählte Smart-TVs und Amazon-Fire-TV beziehungsweise Roku. Für Windows oder Android steht die Software nicht zur Verfügung.

Bunte Auswahl

Zu den ausgewählten Produktionen zählen The Elephant Queen, Little America, Servant, For All Mankind und Dickinson. Dem Hersteller war es ein Anliegen ein möglichst breites Spektrum zu beziehen. So wurden Filme und Serien ausgewählt, die sowohl ein Älteres, aber auch jüngeres Publikum ansprechen sollen.

Teuerste Serie aller Zeiten

Apple TV+ ist am 1. November 2019 gestartet. Der IT-Konzern holte dabei einige Filmgrößen ins Boot. Mit Morning Show produzierte man außerdem die bislang teuerste Serie aller Zeiten. 300 Millionen Dollar wurden für zwei Staffeln in die Hand genommen. Der Dienst kostet 4,99 Euro im Monat. Wer sich ein neues Apple-Gerät kauft, erhält ein Jahr lang Zugriff auf das Service. (red, 10.4.2020)