Die lustige Studentin Constance (Noémie Schmidt) zieht zur Untermiete bei einem mürrischen Alten (Claude Brasseur) ein. Das kann ja heiter werden! – "Frühstück bei Monsieur Henri", 23.55 Uhr, ARD. Foto: Thimfilm

10.35 DETEKTIVKRIMI

Tod auf dem Nil (Death on the Nile, GB 1978, John Guillermin) Wer hat die Millionenerbin Ridgeway aus dem Weg geräumt? Angela Lansbury, Bette Davis und viele andere Schauspielstars stehen zur Auswahl. Harte Nuss für Meisterdetektiv Hercule Poirot (Peter Ustinov), aber immerhin ist die Kulisse wunderschön. Bis 12.50, ORF 2

14.20 GELOBT SEI

Die zehn Gebote (The Ten Commandments, USA 1956, Cecil B. DeMille) Moses soll die Israeliten aus ihrer ägyptischen Knechtschaft führen. Keine leichte Aufgabe, doch Gott ist an seiner Seite. Monumental fetter Osterschinken mit Charlton Heston als Moses, Yul Brynner als Pharao Ramses II. und Anne Baxter als Nefretiri. Bis 17.55, ORF 3

20.15 WIENERISCH

Echte Wiener – Die Sackbauer-Saga (Ö 2008, Kurt Ockermüller) Wirklich lustig wird es bei den Sackbauers in diesem Film nicht. Mundl und Toni verlieren ihren geliebten Schrebergarten, Freund Kurti ist schwer krank, und auch sonst läuft nicht alles so, wie es sollte. Die Kinokomödie entstand 30 Jahre nach Ende der TV-Serie. Bis 22.15, Servus TV

20.15 KRIMIREIHE

Marie Brand und die Liebe zu viert (D 2020, Judith Kennel) Kommissar Jürgen Simmel soll gemeinsam mit Ermittlerin Marie Brand den Mord an einem viel begehrten Mann aufklären. Oberflächlich betrachtet scheint eine Eifersuchtstat vorzuliegen. Mit Mariele Millowitsch, Hinnerk Schönemann. In Nebenrollen sind Manuel Rubey und Claudia Kottal zu sehen. Bis 21.50, ORF 1

21.55 DOPPELFOLGE

Merz gegen Merz Lohnt es sich, alte Liebe noch einmal aufflammen zu lassen? In der zweiten Staffel der ZDF-Comedyserie werden Annette Frier und Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen auf die Beziehungsprobe gestellt. Bis 22.40, ZDF

22.45 MELODRAM

Zeit des Erwachens (Awakenings, USA 1990, Penny Marshall) Der New Yorker Nervenarzt Malcolm Sayer (Robin Williams) behandelt in den 1960er-Jahren Leonard Lowe (Robert De Niro) – einen Mann, der seit seiner Kindheit im Koma liegt. Es gibt weder ein Arzneimittel noch eine Therapie. Mit einem neuen, noch nicht zugelassenen Medikament gelingt es jedoch Dr. Sayer, Leonard Lowe zum Bewusstsein zu erwecken, mit Nebenwirkungen und Rückfällen. Nach den Erfahrungen des Neurologen Oliver Sacks.Bis 0.40, 3sat

23.05 DOKUMENTATION

Das Heilige Grab Jesu Christi: Ein ewiger Streit Die Kirche vom Heiligen Grab in Jerusalem teilen sich sechs christliche Glaubensgemeinschaften: Griechisch-Orthodoxe, Katholiken, Armenier, Kopten, Syrisch-Orthodoxe und Äthiopier. Ihr Zusammenleben unterliegt festen Regeln – nicht ohne Konflikte. Bis 0.00, Arte

23.55 ROMANTIKKOMÖDIE

Frühstück bei Monsieur Henri (L’étudiante et Monsieur Henri, F 2016, Ivan Calbérac) Die lebensfrohe Studentin Constance (Noémie Schmidt) kann sich in Paris keine Wohnung leisten. Ein billiges Zimmer in Untermiete beim griesgrämigen Monsieur Henri (Claude Brasseur) ist ihre letzte Chance. Dieser ist jedoch gar nicht erfreut, dass ihm sein Sohn Paul (Guillaume de Tonquédec) jemanden ins Haus gebracht hat – wünscht er sich doch nichts mehr als Ruhe. Um Paul eins auszuwischen, gewinnt Henri Constance für einen kleinen Rachefeldzug. Typisch französischer Spaß! Bis 1.35, ARD