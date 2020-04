Redmond Barry (Ryan O’Neal) lernt am Spieltisch die schöne und reiche Lady Lyndon (Marisa Berenson) kennen. Für sie wäre es wohl besser gewesen, sie wären sich nie begegnet – "Barry Lyndon" um 20.15 Uhr auf Arte. Foto: Warner Bros

8.50 ANIMATION

Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei Animationsabenteuer, frei nach dem Bilderbuchklassiker Die Häschenschule aus den 1920ern-Jahren. Der kleine Stadthase Max landet bei den Osterhasen in einer anderen Welt und muss auf der turbulenten Jagd nach dem goldenen Ei das Osterfest retten. Sehr lieb. Bis 10.00, ORF 1

10.25 GESCHEITES FÜR KINDER

Die Sendung mit der Maus Lach- und Sachgeschichten, heute mit dem Geheimnis der weißen und schwarzen Schafe, einer cleveren Plakataktion, Christoph beim Papier-selber-Machen, dem Osterhasen auf dem Eiland – und natürlich mit der Maus, dem Elefanten und der Ente. Bis 10,55, ARD

18.55 WISSEN

Karambolage zu Ostern Mit diesen Themen: Das Tier: Der Osterhase ist über die Grenze nach Frankreich gehoppelt und hat sich in ein Osterkaninchen verwandelt. / Mein Rezept: Der Hase eröffnet eine neue Rubrik in unserer Sendung: skurrile Rezepte aus Deutschland und Frankreich. Ein falscher Hase macht den Anfang. / Der Ausdruck: "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts." Und zum Schluss gibt es wie immer ein Rätsel. Bis 19.10, Arte

20.15 EPOCHAL

Der Pate (The Godfather, USA 1972, Francis Ford Coppola) Don Vito Corleone ist der mächtigste Pate von New York. Doch seine Macht schwindet, er will aus moralischen Gründen nicht ins Drogengeschäft einsteigen. Es kommt zum Krieg gegen die konkurrierende Mafiafamilie Tattaglia, sie wollen Corleone aus dem Weg räumen. Ausgerechnet Sohn Michael wird nun zum Rächer und Nachfolger des Paten. Mehrfach oscarprämiert und ein Megaerfolg an den Kinokassen. Mit Marlon Brando und Al Pacino in den Hauptrollen. Bis 23.40, ATV 2

20.15 AUF HOHER SEE

Das Traumschiff In Zeiten von Corona sei uns auch ein wenig Eskapismus und leichte Kost gegönnt. Das Traumschiff macht sich am Ostersonntag auf nach Marokko, an Bord ist die Kunstexpertin Clara Philipp, sie bringt im Auftrag eines marokkanischen Sammlers fünf wertvolle Gemälde nach Marrakesch, gerät dabei aber in die Fänge eines hochkarätigen Kunstfälschers. Aber wir ahnen: Kapitän Florian Silbereisen und seine Crew werden es schon richten. Bis 21.50, ORF 2

20.15 MUSIK

Erlebnis Bühne: Cavalleria rusticana Nachdem die heurigen Osterfestspiele abgesagt werden, zeigt ORF 3 die viel umjubelten Produktionen der beiden veristischen Opern Cavalleria rusticana von Pietro Mascagni und I Pagliacci von Ruggero Leoncavallo. Bis 23.05, ORF 3

20.15 DRAMA

Barry Lyndon (GB 1975, Stanley Kubrick) Deserteur, Glücksspieler, aristokratischer Emporkömmling: Redmond Barry hat viele Gesichter und lebt viele Leben. Doch dem schnellen Aufstieg folgt schon bald der tiefe Fall. Stanley Kubricks Film zeigt die Geschichte eines jungen Mannes, der sich vom romantischen Schwärmer zum ignoranten Ehemann entwickelt. Die Handlung spielt im 18. Jahrhundert, in den Hauptrollen: Ryan O’Neal als Barry Lyndon und Marisa Berenson als seine Frau. Ausgezeichnet mit vier Oscars. Bis 23.10, Arte

0.00 HAIFISCH

Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm (D2018, Joachim A. Lang) Der Spielfilm erzählt vor dem Hintergrund der späten 1920er-Jahre die Geschichte von Brechts großem gescheitertem Traum, sein Werk nach seinen Vorstellungen zu verfilmen. Spitzenensemble: Lars Eidinger spielt Brecht. In weiteren Rollen: Tobias Moretti, Hannah Herzsprung, Joachim Król, Claudia Michelsen, Robert Stadlober, Britta Hammelstein. Bis 2.00, ARD