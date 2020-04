Sie vermehren sich wie die Karnickel. Kein Wunder, sie sind ja auch welche – "Wallace & Gromit", 10.10 Uhr, ORF 1. Foto: ORF/TELEPOOL/Dreamworks

10.10 ANIMATION

Wallace & Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen (The Curse of the Were-Rabbit, USA 2005, Steve Box, Nick Park) Der schrullige Erfinder Wallace und sein Hund Gromit haben als Schädlingsbekämpfer alle Hände voll zu tun. Ausgerechnet vor dem großen Gemüsewettbewerb gerät eine Hasenplage außer Kon trolle. Für Wallace Grund genug, eine neuartige technische Apparatur zu entwickeln. Blöd, dass schon das erste Experiment schiefgeht – ein gefräßiges Riesenkaninchen macht die Vorgärten unsicher. Aber Wallace und Gromit machen sich furchtlos auf die Jagd. Gut so. Oscar für den besten Animationsfilm 2006. Bis 11.35, ORF 2

10.30 PFERDEABENTEUER

Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach (D 2015, Katja von Garnier) Als Mika (Hanna Binke) nach einem Traum in ihrem Berliner Bett erwacht, ist ihr klar, dass sie die Sommerferien nicht – wie von ihren Eltern geplant – in Paris verbringen wird, sondern bei der Oma in Hessen. Mika haut ab, setzt sich in den Zug. In Gut Kaltenbach angekommen erfährt sie, dass Oma Maria und der Pferdehof kurz vor der Pleite stehen. Soe entschließt sich, wieder ein Turnier zu reiten, um mit dem Preisgeld Kaltenbach zu retten. Und sie lernt im Wald einen ungewöhnlichen Jungen namens Milan (Jannis Niewöhner) und sein Pferd kennen. Bis 12.10, ZDF

19.40 REPORTAGE

Re: Schokolade ohne Reue – ist fairer Genuss möglich? Unser Schokohunger hat einen bitteren Nachgeschmack. Der Kakao kommt meist aus Westafrika, und kaum jemand weiß, welches Elend unser Konsum dort verursacht. Doch es geht auch fair: Schokopioniere wie Hendrik Reimers von Fairafric produzieren Schokolade nach dem Bean-to-Bar-Prinzip: Von der Kakaobohne bis zur verpackten Tafel wird alles im Herkunftsland hergestellt.

Bis 20.15, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Passengers (AUS/USA 2016, Morten Tyldum) Im künstlichen Tiefschlaf unterwegs in eine neue Galaxie – bis ein Meteoritenschauer dazu führt, dass ein Mechaniker (Chris Pratt) als einer von 5000 Passagieren geweckt wird und die Mitreisende Aurora zur Schicksalsgenossin erwählt. Morten Tyldums Science-Fiction-Film über die Einsamkeit löst nicht ganz ein, was diese Konstellation verspricht, sehenswert ist er ob seiner Darsteller und des Produktionsdesigns aber allemal. Bis 22.05, ORF 1

22.25 WEISHEIT

Ein Sonntag auf dem Lande (Dimanche ... La Campagne, F 1984, Bertrand Tavernier) Ein Bild der Stille, der vermeintlichen Idylle wird mit unruhigen Zeiten konfrontiert, wo ein Mann in der Weisheit des Alters weiß, dass seine Tage gezählt sind. Er erkennt, dass die, die nach ihm kommen, anders sein werden als er und seine Zeitgenossen. Tavernier erzählt die Fabel vom Sterben in Schönheit ohne Verlogenheit und bleibt trotzdem stets in heiterer Stimmung. Bis 0.00, Arte