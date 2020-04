(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Aprilnachmittag 2020, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Anoraks. Beide tragen Handschuhe und einen weißen Mundschutz mit der Aufschrift "Security". Zwischen ihnen ein halbvoller Karton mit Jägermeister-Fläschchen.)



DER ERSTE (zieht ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Gesäßtasche und reicht es dem Zweiten)

DER ZWEITE (nimmt es stumm entgegen, faltet es auseinander und liest vor. Mit Zungenschlag): "So wie in Wells’ sein Krieg der Wöltn / da Marsmensch olles zommenhaut, / wos sich einst Röma, Griechen, Költn / in schwara Oaweit aufgebaut, // so mochnt jetz in unsan Johrn / die Menschn sölwa olles hin, / trogn Berge ob, tuan Fliega fohrn / lei so zur Tschette, ohne Sinn. // Die Wölda tuan sie niedabrennen / und vüle Tiere gehen ein. / Und trotzdem wolln sie nicht erkennen, / doss dos nicht länga konn so sein. // Da Marsmensch woa schon fost da Siega / in diesa Science-Fiction-Gschicht. / Doch teischten sich die Wöltraumkriega, / sie kannten unsan Schnupfn nicht. // Und jetz tuat uns ein Virus beitln." / "Eh kloa!", hobe ich gedocht, / "genau wia domols wüll’s vaeitln, / doss die Erde zommenkrocht." (Faltet das Blatt zusammen und gibt es zurück.) Guat.

Luxusgut Seeblick. Foto: APA/GERD EGGENBERGER

DER ERSTE (nimmt es entgegen und steckt es wieder in die Gesäßtasche. Ebenfalls mit Zungenschlag): Wohl?

DER ZWEITE: Wohl wohl, guat. Wornend.

(Pause)

DER ZWEITE: Manst, wean drauf huachn Leit?

DER ERSTE: Nie.

DER ZWEITE: Muasst gebn Klane Zeitung. Auf Klane Zeitung huachn Leit.

DER ERSTE: Schon probiert. Obgelehnt.

(Pause)

DER ZWEITE: Frog Chef. Vielleicht losst a aushängen bei Kassa, wia Plakat, vastehst? Und in Summa, wonn Bod is voll –

DER ERSTE: Wead nie mea sein. Wead nie mea aufsperrn Bod, weast segn. (Öffnet ein Fläschchen Jägermeister und trinkt es in einem Zug aus. Mit noch schwererem Zungenschlag:) Huach, wos ich dia soge, Imme! / Diese Wölt is längst verloren. / Niemand heat des Worners Stimme. / Ach, wären wir doch nie geboren! (Schleudert das Fläschchen in den See.)

DER ZWEITE: Immanuel haß i. (Öffnet ebenfalls ein Fläschchen Jägermeister, trinkt es in einem Zug aus und schleudert es in den See.)

(Vorhang)

(Antonio Fian, 10.4.2020)