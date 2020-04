Die Website lässt Großraumbüro-Stimmung mittels Sounds aufkommen. Foto: Imisstheoffice.eu

Viele Menschen arbeiten momentan im Home-Office. Um das Feeling eines Großraumbüros aufkommen zu lassen, gibt es nun eine Website, die zumindest etwas Büroalltag in die eigenen vier Wände bringt. Das Portal namens imisstheoffice.eu lässt etwa Telefone läuten, Kollegen schmatzen und irgendwo einen Ventilator aufheulen.

Wasserspender und mechanische Tastatur

Zudem kann man das virtuelle Büro auch auf eigene Faust durchgehen und so Geräusche triggern. Der Besuch eines Wasserspenders oder Drucker lässt sich so simulieren. Sogar an einen Tischtennistisch und den nervigen Kollegen mit der mechanischen Tastatur wurde von den Entwicklern von Kids Creative Agency gedacht. (red, 10.4.2020)