[International] Boris Johnson nimmt Arbeit nach Entlassung aus dem Krankenhaus nicht sofort wieder auf.

[Wirtschaft] Ich habe mitten in der Corona-Krise Aktien gekauft. War das klug?

Opec und Partner beschließen historische Drosselung der Ölmenge.

[Panorama] Papst spendet Ostersegen und spricht sich für Grundeinkommen aus.

[Kommentar] Die Strategie gegen Corona ist kein Bieterwettkampf.

[Gesundheit] Keine Nacht für niemanden.

[Immobilien] 360-Grad-Videos rücken aufgrund der aktuellen Corona-Krise in den Mittelpunkt von Immobilieninseraten. Sie erhöhen die Chancen für Maklerinnen und Makler, passende Wohnungen und Häuser online zu präsentieren. Worauf kommt es beim Erstellen von 360-Grad-Videos an?

[Wetter] Am Ostermontag gibt es bereits ab den Morgenstunden verbreitet mehr Wolken. Zwischendurch zeigt sich aber immer wieder die Sonne. Ab dem Nachmittag ist im Norden mit leichtem Regen und Gewitter zu rechnen. Die Alpensüdseite bleibt tagsüber vorerst niederschlagsfrei. Am Abend und in der Nacht kann es auch hier zu Schauern kommen. Frühtemperaturen 0 und 12 Grad, Nachmittagstemperaturen 16 und 25 Grad mit den höchsten Werten im Südosten.

