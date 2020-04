Colby Cave (1994-2020).

Foto: www.imago-images.de

Edmonton – Der kanadische Eishockey-Profi Colby Cave ist nach Angaben seiner Familie am Karsamstag an den Folgen einer Gehirnblutung gestorben. Dem 25-Jährigen von den Edmonton Oilers war vier Tage zuvor in einer Notoperation eine Kolloidzyste entfernt worden, die auf das Gehirn gedrückt hatte. Danach war er in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden.

Stürmer Cave hat in dieser Saison elf Spiele für die Oilers bestritten und ein Tor erzielt sowie 44 Matches für die Bakersfield Condors in der American Hockey League. Er war im Jänner 2019 von den Boston Bruins zu den Oilers gekommen. (APA, 11.4.2020)