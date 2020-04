Nach dem tragischen Tod des NHL-Profis Colby Cave, der am Samstag im Alter von 25 Jahren an einer Gehirnblutung verstorben war, meldete sich Caves Ehefrau Emily auf Instagram zu Wort und verabschiedete sich von ihrem Mann mit einer emotionalen Liebesbotschaft.

"An meinen besten Freund und die Liebe meines Lebens", schreibt Cave zu Beginn. "Mein Herz ist gebrochen. Mein Zustand körperlicher, geistiger und seelischer Schmerzen in dem ich mich befinde, wenn ich daran denke, dich nie wieder sehen, berühren oder halten zu können, ist unerträglich. Du bist und wirst immer mein Held sein, das Beste, was mir passieren konnte."

Nie habe sie sich vorstellen können, schon von ihrem ersten Hochzeitstag Witwe sein zu können.

Sie versprach ihrem verstorbenen Ehemann: "Obwohl jede Zelle meines Körpers ohne dich verloren ist, verspreche ich dir, dich weiter stolz zu machen. Du warst der beste Freund, Ehemann, Hunde-Daddy und – oh – ich wünschte, ich könnte dich als Baby-Daddy erleben. Ich werde dich wiedersehen, Colb. Du wirst mir im Himmel begegnen mit einem warmen, feuchten Kuss. Du wirst mich bei jedem Schritt begleiten."

Der Stürmer hatte in der Nacht auf Dienstag über Kopfschmerzen geklagt und war ins Sunnybrook Hospital in Toronto geflogen worden. Nach einer Notoperation zur Entfernung einer Kolloidzyste, die Druck auf sein Gehirn ausübte, war Cave aufgrund von Hirnblutungen in ein künstliches Koma versetzt worden.

Cave, geboren in North Battleford/Kanada, erzielte in dieser Saison in elf Spielen einen Treffer für die Oilers. Insgesamt kam er in seiner Karriere auf vier Tore und fünf Assists in 67 NHL-Partien mit den Boston Bruins und den Oilers. (sid, 12.4.2020)