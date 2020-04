Ob das Rote Kreuz, zahlreiche Open Source-Projekte oder neuerdings auch Apple und Google: Alle arbeiten sie derzeit in der Hoffnung damit die Ausbreitung von Covid-19 bremsen zu können an "Contact Tracing"-Lösungen. Angesichts dessen meldet sich nun der Chaos Computer Club zu Wort – und zwar mit mahnenden Worten. Unterdessen drohen die Entwickler des verschlüsselten Messengers Signal mit einem Rückzug aus den USA und wir geben Tipps für einen Spieleabend via Videochat.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Coronavirus: Chaos Computer Club warnt vor "enormem Risiko" durch "Contact Tracing"-Apps

Signal: Verschlüsselter Messenger droht mit Rückzug aus den USA

Auch für Nicht-Gamer: Wie Sie einen Spieleabend via Videochat veranstalten

Coronavirus: Verschwörungstheoretiker zünden nun auch in den Niederlanden 5G-Masten an

Assange wurde während seiner Zeit in der Botschaft von Ecuador Vater

Coronavirus: Vorarlberger "Safedi" soll Menschen auf Abstand halten

Museum-Challenge: Nutzer stellen Kunstwerke mit Haushaltsgegenständen nach

Chinesische Online-Shops verbannen "Animal Crossing" nach virtuellen Hongkong-Protesten