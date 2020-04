Auch Flachau im Pongau ist ab Dienstag 0 Uhr wieder erreichbar. foto: apa/gindl

Aufatmen im Salzburger Pongau und im Pinzgau: In acht von neun Tourismus- und Wintersportgemeinden sind die am 18. März beziehungsweise am 31. März verhängten Sperren ab Dienstag wieder aufgehoben. Damit sind Großarl und Hüttschlag, das gesamte Gasteinertal mit Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein, Flachau (alle Pongau) sowie Saalbach-Hinterglemm und die Pinzgauer Bezirkshauptstadt Zell am See wieder erreichbar.

Kleiner Wermutstropfen für die Salzburger: Die Sperre von Altenmarkt im Pongau ist vorerst um zwei Tage bis Mittwoch verlängert worden, teilte Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Montag mit.

Situation in Salzburg erfreulich

Laut Haslauer sei die Situation im gesamten Bundesland durchaus erfreulich. Es gebe inzwischen fast doppelt so viele Genesene wie neu Infizierte. Und in fast allen isolierten Gemeinden scheint die Infektionskette unterbrochen worden zu sein. Allerdings: Über Ostern seien kaum Tests durchgeführt worden.

Maßnahmen wirkten

Zwei konkrete Zahlenbeispiele: Im Ski-Mekka Flachau, wo besonders scharfe Bestimmungen gegolten hatten und sogar der Berufsverkehr weitgehend verboten war, sind seit Gründonnerstag, 9. April, keine Neuinfektionen mehr registriert worden. Zu Beginn der Quarantäne gab es in der Gemeinde Flachau sechs Infizierte, heute sind es 71 positiv Getestete. 50 Personen sind inzwischen genesen, eine Person ist verstorben. In der Quarantänegemeinde Zell am See sind über 60 der 84 Infizierten genesen.

Ein ähnliches Verhältnis zeige sich in den anderen Orten, sagt Haslauer. Er betonte jedoch bei allem Optimismus, dass die allgemeinen Beschränkungen natürlich auch in den acht ehemaligen Quarantänegemeinden im vollen Umfang weiter gelten würden.

Brennpunkt Seniorenheim

Etwas anders ist die Lage in Altenmarkt. Hier habe es laut Landesbehörden 16 neu Infizierte gegeben. Brennpunkt ist das Seniorenheim. Elf Bewohner sind bereits im Covid-Haus in Salzburg, Pflegerinnen und Pfleger sind zum Teil in Quarantäne. Für Dienstag sind in Altenmarkt umfangreiche Testreihen angesetzt, am Mittwoch wird entschieden, ob die Sperre aufgehoben werden kann.

Haslauer verteidigte die Verlängerung der Quarantäne in Altenmarkt. Es wäre schlimmer, diese aufzuheben, und dann in einer oder zwei Wochen erst wieder mehrere Wochen Quarantäne verhängen zu müssen, "da wäre der Schaden weit höher", sagte Haslauer.

Neuer Fall in Zell am See

Knapp bevor Haslauer die Entscheidung der Landesbehörden bekanntgab, trat im Krankenhaus Zell am See ein neuer Covid-Fall auf. Eine 74-Jährige ist im Tauernklinikum positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet worden. Sie war wegen eines Sturzes wiederholt im Spital und wurde, obwohl symptomfrei, vorsorglich getestet. Nach dem positiven Test wurde sie in die Landeshauptstadt überstellt. Sieben Spitalsmitarbeiter in Zell am See und ein Rot-Kreuz-Mitarbeiter wurden in die Quarantäne geschickt. Der Betrieb des Spitals sei sichergestellt, teilte das Land Salzburg mit. (Thomas Neuhold, 14.4.2020)