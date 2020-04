Emmanuel Macron hat mit einem Vertrauensverlust in der Bevölkerung zu kämpfen. Foto: EPA/GONZALO FUENTES

In Frankreich gilt das präsidiale Wort noch etwas: Millionen von Franzosen warteten seit Tagen gespannt auf Macrons Fernsehansprache, in der Hoffnung auf eine Lockerung der strikten Ausgangssperre. Aber vielleicht erwarteten sie zu viel: Mit 567 Todesfällen am Vortag und insgesamt über 14.000 angesteckten Patienten hat der Präsident wohl keine andere Wahl, als das "confinement", wie man in Frankreich sagt, zu verlängern.

Und zwar um mehr, als ursprünglich geplant: Bis Mitte Mai, also noch einen ganzen Monat lang, sollen die Franzosen zu Hause bleiben, wie kurz vor der Ansprache durchsickerte. Und die Maßnahme sieht nur wenige Ausnahmen – Pflege, Einkaufen, Berufsfahrten – vor; in Paris ist tagsüber seit ein paar Tagen sogar das Joggen verboten.

Zweite Welle droht

Macron stützt sich auf den Rat seiner wissenschaftlichen Berater, die vor einer zweiten Welle im Sommer warnen, falls der Lockdown zu früh aufgehoben wird. Die meisten Franzosen können dieses Argument nachvollziehen. Trotzdem stehen Macron und seine Regierung zunehmend unter Druck. In den Umfragen hat der Präsident stark an Boden verloren. Seit seinem ersten TV-Auftritt vor einem Monat hat er viel Goodwill verspielt.

Viele Franzosen werfen ihm vor, er habe ihnen die Wahrheit vorenthalten, um seine eigenen Unfähigkeit zu kaschieren. Die Rechtsextremistin Marine Le Pen spricht von "Regierungslügen". Macrons Berater hatten zuerst deklariert, Schutzmasken nützten nichts. Jetzt leiten sie eine Kehrtwende ein, empfehlen sie doch gar das Tragen selbstgemachter Stoffmasken. Schlussfolgerung: Die ursprüngliche Empfehlung hatte ihren Grund wohl nur darin, dass die Regierung nicht genug Masken auftreiben konnte.

Nicht alle Altersheime werden getestet

Ähnliches gilt für die Covid-19-Tests. Bewundernd schauen die Franzosen auf Deutschland, welches das Materialproblem besser meistert. In Frankreich können in nächster Zeit nur 0,5 Prozent der Einwohner auf das Coronavirus getestet werden. Darunter sind nicht einmal alle Altersheime; deren Bewohner werden erst getestet, wenn im Heim ein positiver Fall diagnostiziert wurde.

Das Newsportal Mediapart wirft der Regierung in Paris ein "Fiasko" vor. Erboste Bürger haben bereits gegen sechs Minister – darunter Premier Édouard Philippe – wegen Missmanagements Klage beim Sondergericht für Regierungsvertreter eingereicht.

Macron entgeht einer Beschwerdeschrift nur deshalb, weil er als Staatschef Immunität genießt. Fast noch schlimmer ist für ihn der allgemeine Vertrauensverlust in einer so gravierenden Krise, in der eine "nationale Union" oder zumindest das Gefühl eines Schulterschlusses hinter dem Staatspräsidenten eigentlich unerlässlich wäre. (Stefan Brändle aus Paris, 13.4.2020)