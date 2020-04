Viele Menschen stehen nur mehr vor den Trümmern ihrer Häuser. Foto: APA/AFP/The City of Monroe

Durch mehr als 60 Tornados sind in den südlichen Bundesstaaten der USA mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Das meldete die regionale Katastrophenschutzbehörde. 55 Millionen Menschen leben im Einzugsgebiet der Stürme. Die Wirbelstürme richteten in vor allem in Mississippi schwere Schäden an. Mehr als eine Million Menschen waren am Montag ohne Strom. US-Medien sprachen von "katastrophalen" Schäden.

Gouverneur Tate Reeves rief den Ausnahmezustand aus. "Wir mobilisieren alle verfügbaren Mittel, um die Menschen und ihren Besitz zu schützen", schrieb der Gouverneur auf Twitter.

Sorge wegen Corona

Der Katastrophenschutz rief Einwohner, die vor den Tornados in staatliche Notunterkünfte flüchten mussten, zur Bedeckung von Mund und Nase wegen der Coronavirus-Pandemie auf. Sollten sie keine Atemschutzmasken haben, könnten sie dies mit Tüchern oder Schals tun. Meteorologen warnen, dass die Wirbelstürme demnächst auch die US-Ostküste treffen könnten. (red, APA, 13.4.2020)