[Inland] Nach 100 Tagen ist die türkis-grüne Regierung im Umfragehoch.

[Kommentar] Kurz erwähnt zwar bisweilen, "Experten haben uns gesagt", lässt aber offen, woher er seine Informationen bezieht.

[International] Weitere vier Wochen Ausgangssperre in Frankreich.

Der Kampf des Präsidenten gegen den populären Seuchenspezialisten.

Bernie Sanders unterstützt Joe Bidens Kandidatur

[Wirtschaft] Gewerkschaftsbund knüpft AUA-Rettung an Teilverstaatlichung.

[Familie] Da ab Dienstag mehr Geschäfte öffnen, steigt der Bedarf an Kinderbetreuung. Doch die Regeln dafür sind vage, bei Eltern macht sich Frustration breit.

[Sport] Wo und wie trotz Corona bald wieder gesportelt wird.

[Wetter] Hinter der abgezogenen Kaltfront der letzten Nacht scheint in vielen Regionen wieder die Sonne. Im Norden und Osten allerdings bleibt es noch bei einem Mix aus kurzen sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. Bis zum frühen Nachmittag sind an der Alpennordseite von Salzburg ostwärts bis zum Wienerwald auch noch kurze Schneeregenschauer möglich. Der Wind mäßig bis lebhaft, am Alpenostrand auch kräftig aus Nordwest bis Nord. Frühtemperaturen 0 bis 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 6 bis 13 Grad.

[Zum Tag] Am 14. April 1812 meldete der Pariser Tischler Cochot eine von ihm erfundene Jalousie mit verstellbaren Lamellen aus Holzbrettchen zum Patent an.