Dämpfer für die Hoffnungen des Fußballs auf eine baldige Wiederaufnahme in Italien

Das Allianz-Stadion in Turin harrt der Dinge. Foto: imago images/Xinhua

Professor Giovanni Rezza, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am italienischen Hochschulinstitut für Gesundheit, hat sich gegen eine Wiederaufnahme der Fußballmeisterschaft in der Serie A ausgesprochen. Er könne "keine befürwortende Stellungnahme" abgeben, sagte Rezza am Ostermontag bei der Pressekonferenz des Katastrophenschutzes zur Corona-Pandemie.

Der Wissenschaftler führte aus: "Es ist eindeutig Sache der Politik, darüber zu entscheiden. Aber es ist ein Sport, bei dem es um Kontakte geht, und diese Kontakte beinhalten ein gewisses Übertragungsrisiko." Das Institut mit Rezza an der Spitze berät die italienische Regierung beim Ergreifen von Maßnahmen gegen COVID-19. Italien überschritt am Montag als erstes Land die Schwelle von 20.000 Coronavirus-Todesopfern. Der Lockdown dauert mindestens bis zum 3. Mai an.

Rezzas Aussagen sind ein Dämpfer für die Hoffnungen des Fußballs auf eine baldige Wiederaufnahme. Für Mittwoch ist ein vom nationalen Fußballverband FIGC organisiertes Treffen geplant, bei dem ein medizinisches Protokoll für die Wiederaufnahme des Trainings und der Wettkämpfe erstellt werden soll. "Wir werden, so hoffe ich, Anfang Mai mit Tests beginnen, um sicherzustellen, dass die Spieler negativ sind und das Training beginnen kann", sagte Verbandspräsident Gabriele Gravina am Montag bei Sky Italia. (sid, 14.4.2020)