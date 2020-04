Seit Dienstag gibt es im wirtschaftlichen Bereich die ersten Lockerungsmaßnahmen. Kleine Geschäfte haben ihre Pforten wieder geöffnet, und damit steigt auch der Bedarf an Kinderbetreuung. Allerdings bleibt die Regelung dafür eher vage, was zum Teil auch mit dem Föderalismus bei der Elementarpädagogik zu tun hat. Es brauche aber eine klare und gemeinsame Regelung für ganz Österreich, so der Wiener Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ), denn derzeit wissen weder Eltern genau, was Sache ist, noch die Betreuungseinrichtungen, wie sie Stunden- und Dienstpläne machen sollen.

Die Hauspatschen haben gerade Zeit zum Auslüften. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Was sagt die STANDARD-Community?

Poster "Gerechte Demokratie" steht vor diesem Problem:

Userin "antibarbie" ist alleinerziehend und berichtet von der derzeitigen Betreuungssituation im Kindergarten ihres Sohnes:

Poster "Heißeluft" fühlt sich als Familie alleingelassen:

Wie ist die Regelung in der Schule und im Kindergarten Ihres Kindes?

Nehmen Sie die Betreuung für Ihr Kind derzeit in Anspruch? Könnten Sie diese überhaupt in Anspruch nehmen? Und wie geht es Ihnen mit der derzeitigen Situation? (wohl, 15.4.2020)