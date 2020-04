In dieser Galerie: 9 Bilder "Builders of Egypt" "Builders of Egypt" "Builders of Egypt" "Builders of Egypt" "Builders of Egypt" "Builders of Egypt" "Builders of Egypt" "Builders of Egypt" "Builders of Egypt"

Pharao und Caesar III genießen unter Aufbauspiel-Fans einen gewissen Legendenstatus. Beide Games erschienen kurz vor der Jahrtausendwende und zählen noch heute zu den besten Genreablegern. Mit Builders of Egypt soll nun ein spiritueller Nachfolger der beiden Spiele im alten Ägypten erscheinen. Eine erste Demo zu dem anstehenden Game, die kostenlos auf Steam verfügbar ist, lässt große Hoffnungen zu. Erscheinen soll Builders of Egypt bereits heuer als Early-Access-Titel.

Typisches Aufbauspiel mit neuer Grafik

Entwickelt wird das Game von der unbekannten Spieleschmiede Strategy Labs. Impressions Games, das Unternehmen hinter Pharao, Herrscher des Olymp – Zeus und Der erste Kaiser, gibt es ja seit 2004 nicht mehr. Die neuen Entwickler wollen offenbar auf dem Erfolgsrezept von Caesar III und Co aufbauen und dabei aber auch neue Elemente und eine zeitgemäße Grafik bieten. Wie schon bei Pharao baut man nämlich sukzessive eine Wüstenstadt auf, die mit der Zeit immer größer und gesellschaftlich durchmischter wird.

Nil mit regelmäßigen Überschwemmungen

Im Prolog – der kostenlosen Demo – sind die Ansprüche der Bürger noch einfach zu decken. So gilt es, für genug Nahrung und Wasser zu sorgen, damit die Stadt wachsen kann. Mit der Zeit dürfte die Nachfrage aber immer diverser werden. Die aktuelle Herausforderung ist es, mit dem Nil als wichtiger Quelle zu arbeiten. Dieser liefert Wasser und Nahrung, bringt aber regelmäßig Überschwemmungen. Beide Rohstoffe müssen zudem verteilt und transportiert werden. So gilt es, vorausschauend und strategisch klug zu bauen.

Diplomatie, Religionen und Politik

Neben der Nahrungsversorgung gibt es bei Builders of Egypt weitere Baustellen, die man als Spieler beackern muss. So spielt der Handel eine nicht unbedeutende Rolle. Mit diesem wird wiederum Geld lukriert, das die königliche Schatzkammer regelmäßig einheimst. Und auch Religionen, Diplomatie und Politik sollen bei dem Titel eine Rolle spielen. In Summe ist es wichtig, die Bürger, Götter und auch den König bei Laune zu halten – keine leichte Aufgabe.

Enge Zusammenarbeit mit Community

Der Prolog des Spiels liefert zurzeit noch einen kleinen Ausblick auf Builders of Egypt. Die Aufbausimulation soll aber im Rahmen der Early-Access-Phase noch ordentlich anwachsen. Diese soll maximal ein Jahr dauern und gemeinsam mit der Community angegangen werden, wie die Entwickler auf Steam schreiben. Geplant ist nämlich eine ausgeprägte Kampagne, bei der man die Wünsche der Spieler einbeziehen möchte.

Erste Spieler sehen großes Potenzial

Auf Steam konnte die Demo bereits tausende Nutzer anziehen. Von den rund 1.800 Wertungen sind 79 Prozent positiv. In den Userrezensionen wird dem Spiel großes Potenzial bescheinigt – die Demo selbst soll hinsichtlich des Umfangs allerdings etwas knapp ausfallen. Manche User beschweren sich auch über altbackene Steuerung und Grafik. Builders of Egypt soll noch heuer als Early-Access-Titel starten und nächstes Jahr dann als fertiges Spiel für Windows erscheinen. (dk, 14.4.2020)