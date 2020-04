Imogen Kogge (63) studierte Schauspiel an der Hochschule der Künste Berlin. Danach spielte sie Theater am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, an der Berliner Schaubühne am Lehniner Platz, in Bochum und in Düsseldorf. Von 2002 bis zum Jahr 2010 stellte sie Kommissarin Johanna Herz im Brandenburger "Polizeiruf 110" dar.