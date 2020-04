Siegfried Spanz, Geschäftsführer FH Kärnten

Von heute auf morgen im Homeoffice zu arbeiten war keine Premiere. Neu ist die perfekte Infrastruktur: Ein ehemaliges Jugendzimmer wurde in ein Büro mit herrlichem Ausblick auf die Berge umfunktioniert. Als Mensch mit Sinn für Pünktlichkeit freue ich mich besonders darüber, dass alle Besprechungen in virtuellen Räumen termingerecht und effizient ablaufen. Angekommen in dieser für alle herausfordernden Situation, ist es mir persönlich sehr wichtig, in regelmäßigem Austausch mit Kollegen zubleiben, positiv zu kommunizieren und öfter als sonst zu telefonieren. Dieser neue digitale Arbeitsalltag, der überraschend geordnet abläuft, bringt mich nun täglich mit meiner Familie am Mittagstisch zusammen, was ich derzeit sehr schätze.