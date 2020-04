Marie Bäumer glänzt in "3 Tage in Quiberon" als verletzliche Ikone Romy Schneider, deren Welt aus den Fugen geraten ist – um 20.15 Uhr, Arte. Foto: Arte / Peter Hartwig

20.15 ROMY SCHNEIDER

3 Tage in Quiberon (D/F/Ö 2018, Emily Atef) Frankreich, 1981: Der Journalist Michael Jürgs (Robert Gwisdek) bekommt die Chance, den Weltstar Romy Schneider (Marie Bäumer) in dem kleinen bretonischen Küstenort Quiberon für das deutsche Nachrichtenmagazin Der Stern zu interviewen. Aus dem Termin werden drei Tage voller großer Emotionen, die alle Beteiligten – inklusive Romys Freundin Hilde (Birgit Minichmayr) und Fotograf Robert Lebeck (Charly Hübner) – an ihre Grenzen bringen. Sehenswert! Um 22.05 folgt die Doku Ein Abend mit Romy über das Interview, das die Feministin Alice Schwarzer 1976 mit Romy Schneider führte. Bis 22.05, Arte

Trailer zu "3 Tage in Quiberon". KinoCheck Indie

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Der Plattensee – Ungarns Wasserwildnis Der Plattensee ist der bedeutendster Steppensee Europas: Wasser, Ufer und Hinterland bieten unzählige kleine Naturoasen. Viele Tiere werden von ihnen angelockt, und sie wissen diese Nischen für ihre speziellen Bedürfnisse zu nutzen. Bis 21.10, Servus TV

20.15 ANGELA MERKEL

Die Getriebenen (D 2019, Stephan Wagner) Der Film rekonstruiert die 63 Tage im Sommer 2015, bevor die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Schlüsselentscheidung in der Flüchtlingskrise fällt. Mit Imogen Kogge als Merkel und Josef Bierbichler als bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Bis 22.15, ARD

Trailer zu "Die Getriebenen". KinoCheck Indie

21.05 SATIRE

Covid-19 Homestory Das Zusammenleben von Gitti und Georg entwickelt sich durch die Covid-Quarantäne zu einer passiv-aggressiven Herausforderung, die in einer Katastrophe endet. Start des fiktionalen satirisches Kurzformats. Bis 21.35, Okto TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Corona global – ein Virus verändert die Welt Innerhalb weniger Wochen hat sich das Coronavirus von China aus über die gesamte Erde verbreitet. Neben den gesundheitlichen Risiken stellt das Virus die Menschen vor höchst unterschiedliche Probleme. ORF-Korrespondenten berichten. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Nachschub bitte – Gefängnis als Geschäft In den USA sind 2,3 Millionen Menschen im Gefängnis, siebenmal so viele wie vor 30 Jahren. Eine Gefängnisindustrie ist entstanden, die 80 Milliarden Dollar im Jahr erwirtschaftet. Sie profitiert von vielen Verurteilungen. Bis 23.50, ORF 2