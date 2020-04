Geschäftsöffnungen

Lange Schlangen vor Baumärkten, wenig Kundschaft in Einkaufsstraßen

Am Dienstag konnten zahlreiche Geschäfte wieder aufsperren. Die befürchteten Menschenmengen blieben in Shoppingmeilen aus, in Baumärkten herrschte Stau