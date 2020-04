Das neue Gerät gibt es in mehreren Farbvariationen. Foto: oneplus

Oneplus hat sein neues Gerät, ddas OnePlus 8, vorgestellt. Das wohl auffälligste an den neuen Smartphones: Das Unternehmen sieht von seiner ehemaligen Strategie eines günstigen, aber trotzdem leistungsstarken "Flaggschiff-Killers" ab. Denn während die Spezifikationen zwar in die Höhe gegangen sind, ist das auch der Preis. Das günstigste Modell gibt es um 699 Euro – dafür gibt es 8 GB Arbeits- und 128 GB Onboard-Speicher.

Snapdragon 865

Die vorhergegangenen Leaks zu den Spezifikationen wurden zur Gänze bestätigt. Eine große Neuerung ist die 5G-Unterstützung. Als Prozessor fungiert ein Snapdragon 865. Das Gerät gibt es in zwei Varianten – einer regulären und der Pro-Fassung. Die größten Unterschiede finden sich dabei bei Kamera, dem Bildschirm und dem Akku. So ist letzterer in der regulären Fassung mit 4.300 mAh ausgestattet, in der Pro-Version mit 4.510. Anhand eines eigenen Docks unterstützt das Oneplus Pro außerdem Wireless Charging. Innerhalb von einer halben Stunde soll auf diese Weise die Hälfte des Akkus geladen werden können.

Unterschiedliche Kamera-Setups

Die Pro-Variante ist außerdem Wasser – und staubfest, auch wird Wireless Charging unterstützt. Auch gibt es einen Unterschied beim Kamera-Setup: Das reguläre Oneplus 8 bietet eine Kombination aus 48, 12 und 2 Megapixel-Sensoren, die Pro-Version hingegen 48, 48, 8 und 5 Megapixel. Bei der Pro-Variante gibt es keine Macro-Cam, dafür aber eine Ultraweitwinkel-Cam mit 48 Megapixel. Auch gibt es eine Farbfilter-Kamera, die vor allem Lichteffekte unterstützen soll. Auch bietet die Pro-Variante das hellere Fluid-AMOLED-Display, das eine Bildwiederholrate von 120 Hz aufweist, die reguläre Version hingegen 90 Hz.Zusätzlich habe man die eigene Android-Oberfläche OxygenOS verbessert.

Hoher Preis

Der Bildschirm der regulären Variante ist 6,55 Zoll groß, das Pro-Modell hingegen 6,78 Zoll mit einem QHD+-Bildschirm. Zur Auswahl stehen die Farben Blau, Grün und Schwarz.

Für 799 Euro gibt es die Version mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher. In der Pro-Variante schlägt die Version mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Onboarspeicher 899 Euro zu Buche, jene mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher kostet 999 Euro. Damit ist das Gerät eindeutig kein Preiskracher mehr. (red, 14.4.2020)





Das Launch-Event zum nachsehen. OnePlus